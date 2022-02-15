طريقة عمل السمبوسة الهندية المقرمشة

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عمر شويل - جدة طريقة عمل السمبوسة الهندية، السمبوسك الهندي من أبرز الوصفات اللذيذة التي تبحث عنها النساء العربيات. وتحتاجين من أجل تحضيرها إلى مقادير بسيطة، وهي كوبين من الدقيق، وملعقتان كبيرتان من الزيت. ملعقة صغيرة من الكمون غير المطحون، وكذلك ملعقة صغيرة من اليانسون المطحون وأيضا ماء من أجل العجن. ومن أجل عمل الحشو الخاص بـ السمبوسة الهندية تحتاجين إلى بازلاء وبطاطس جنزبيل، فلفل حار، بصل مقطع إلى قطع صغيرة. القليل من الثوم المفروم، كاري، كزبرة خضراء، وأيضا ملح وفلفل، وسنقدم لكم من خلال موقع ثقفني كيفية تحضير السمبوسة الهندية وفق مقادير مضبوطة، وتستغرق مدة تحضيرها حوالي خمسين دقيقة، وهي كافية لستة أشخاص، تابعوا معنا.

طريقة عمل السمبوسة الهندية

تعرفنا سابقا على كيفية عمل كيكة الزعفران، ومن أجل إعداد السمبوسة الهندية أو السمبوسك الهندي، أولا يجب عليك أن تقومي بتحضير العجينة وهي الشيء الأساسي الأول. بداية اخلطي كل المقادير الجافة مع بعض الدقيق والكمون واليانسون، ثم أضيفي الماء بالتدريج لمدة عشر دقائق فقط حتى تحصلي على عجينة طرية ومتماسكة. بعد ذلك قومي بتغطيتها بكيس بلاستيكي ودعيها ترتاح لمدة ثلاثين دقيقة، وسننتقل الآن إلى طريقة عمل الحشوة.

طريقة عمل حشوة السمبوسة الهندية

من أجل تحضير الحشو ضعي الزيت على النار، وبعد أن يتم تسخين الزيت جيدا أضيفي البطاطا المقطعة إلى مكعبات صغيرة. وقومي بتقليبها لمدة دقيقتين ثم أضيفي بقية المكونات والبازلاء الجنزبيل والفلفل الحار والبصل والثوم والكاري والكزبرة الخضراء والملح والفلفل. ثم أضيفي ربع كوب من الماء واتركي الخليط ينضج على نار متوسطة، وهذا من أجل أن ينضج جيدا.

قومي بفرد العجينة على سطح مرشوش بالدقيق واجعليها مسطحة جيدا. ثم قومي بتقطيع دوائر بالكوب من العجينة، ثم قسمي كل دائرة لنصفين. بعد ذلك يجب أن تلصقي أطراف نصف الدائرة حتى تتحصلي على شكل مخروط. ثم ضعي الحشوة التي قمت بإعدادها في داخلها. واقفلي على باقي أطراف العجينة، بعد ذلك خذي مقلاة وقومي بتسخين الزيت جيدا، ثم اقلي السمبوسك في الزيت الساخن واحرصي على تقلبيها لتحمر من جميع الجهات.

بهذا نختم المقال الذي تحدثنا فيه عن موضوع طريقة عمل السمبوسة الهندية، وهي من الوصفات اللذيذة.