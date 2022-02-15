طريقة عمل بسكويت الجبنة الشيدر من البسكويت المملح

بسكويت الجبنة الشيدر، الجبنة الشيدر من المكونات الرئيسية التي أصبحت تضاف إلى كثير من وصفات الطعام بداية من الوصفات الأشهر بها مثل البيتزا بمختلف أنواعها وأطباق المكرونة خاصةً المكرونة بالصوص الأبيض سواء بطرق التسوية العادية أو في الفرن، ولأهمية هذا النوع من الجبن قدمنا لكم طريقة عمل الجبنة الشيدر في المنزل يمكنكم الرجوع إليها واستخدامها في وصفة اليوم التي سنستخدم فيها الجبنة الشيدر والبسكويت المملح.

مقادير البسكويت

2 كوب من البسكويت المملح المطحون.

كوب من الجبنة الشيدر المبشورة.

نصف كوب من الحليب السائل.

2 ملعقة كبيرة من السمنة.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

2 ملعقة صغيرة بقدونس جاف.

طريقة عمل بسكويت الجبنة الشيدر