الوصفة المعجزة لتبييض الأسنان كالؤلؤ فى غمضة عين ووداعا للجير والاصفرار اقوى من الليزر وبدون تكاليف

الوصفة المعجزة لتبييض الأسنان كالؤلؤ فى غمضة عين ، تبييض الأسنان من الأمور التي يرغب بها جميع الأشخاص، وذلك للظهور بأسنان بيضاء جميلة وبالتالي فإن الأسنان البيضاء من الأمور الهامة لكثير من الرجال والسيدات، كما أن الحصول على مواد طبيعية للتبييض من الأمور الهام التعرف عليها لتجنب التعرض لأي مواد كيميائية قد تكون ضارة بصحة الأشخاص، وهناك العديد من المواد التي تصلح للتعامل بها وتكون طبيعية بالكامل.

الوصفة المعجزة لتبييض الأسنان كالؤلؤ فى غمضة عين

لعمل خلطة لتبييض الأسنان يجب أن يتوفر بعض المكونات والتي تكون عبارة عن

ملعقتان من الكركم.

ملعقة زيت جوز الهند.

المونيوم فويل.

معجون أسنان.

فرشاة لتنظيف الأسنان.

الطريقة المتبعة في تبييض الأسنان

لتبييض الأسنان عن طريق الخلطات الطبيعية يجب اتباع الخطوات التالية في التحضير

في طبق يوضع الكركم، ثم يضاف عليه زيت جوز الهند ويتم تقليبهم بشكل جيد.

وفى النهاية يوضع معجون الأسنان المستعمل على الخليط ويتم التقليب مرة أخرى ليمتزجوا.

و بواسطة فرشاة الأسنان يتم استعمال الخليط على الأسنان لتغطيتها بالكامل.

ثم يتم تغطيته بالالومنيوم فويل على الأسنان ويتم تركها لمدة 120 ثانية.

وفى النهاية يزال ويتم غسل الأسنان بالمياه جيدًا.

ويمكن تكرار هذه الطريقة مرة كل ثلاث أيام للحصول على نتيجة جيدة.

أفضل الوصفات البسيطة لتبييض الأسنان

تبييض الأسنان بغسل الأسنان بالصودا

ملعقة صغيرة من صودا الخبز

الماء

فرشاة الأسنان

استخدمي ملعقة من صودا الخبز مع بضع قطرات من الماء لعمل عجينة سميكة وقومي بوضعهم على فرشاة واغسلي بشكل جيد ثم اشطف فمك بالماء.

عصير الليمون

قومي بوضع ملعقة كبيرة من عصير الليمون مع القليل من بيكربونات الصوديوم يتم وضعهم على الأسنان وغسلها جيدا بالفرشاة ويفضل شطف فمك بسرعة حتى لا يحدث نوع من الإلتهابات اللثة بسبب الليمون.

تبييض الأسنان بخل التفاح

يتميز خل التفاح بعدة خواص رائعة ومميزة تعلم على التخلص من اصفرار الأسنان وكذلك أي بقع بها .