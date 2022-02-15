أسرار عمل شيكولاتة باونتي وطريقة عملها في المنزل بمكونات بسيطة وبطعم لذيذ

شوكولاتة باونتي هي إحدى أنواع الحلويات، حيث تحتوي تلك الوصفة على مكونات بسيطة تتمثل في جوز الهند والشوكولاتة البيضاء والهام والحليب المحلى وكلها مكونات سهلة وسريعة التحضير وعند تحضيرها تحصل على مذاق رائع وجميل، وهي حلوى مفضلة لدى الصغار والكبار فالجميع يعشقها ويعشق تناولها بكثرة؛ لذلك يسعى الكثير من الناس لشرائها؛ ونظرا لسعرها المرتفع تحرص السيدات والأمهات لعملها في المنزل بكل سهولة وبجودة عالية، لذلك فدائما في بحث مستمر عن أنواع الحلويات وشوكولاتة الباونتي من ضمن تلك الحلويات، لذلك نحن نحرص دائما على تقديم المساعدة وشرح كل ما يتعلق بالحلويات من ذكر مكونات وطريق تحضير تتناسب مع الجميع؛ ومن خلال ذلك المقال سوف نساعدكم في معرفة مكونات شوكولاتة الباونتي وطريقة عملها فتابعونا.

أسرار عمل شيكولاتة باونتي في المنزل

ربع كيلو من جوز الهند المبشور

ربع كيلو من الشوكولاتة البيضاء المذابة

كمية من الشوكولاتة الخام المذابة

أقل من نصف كيلو من اللبن المكثف المحلى (حوالي 400 جم)

طريقة التحضير

نقوم بتسخين جوز الهند ثم إضافة اللبن المكثف المحلى والشوكولاتة البيضاء

ثم نقوم بفردهم في صينية مبطنة بورق الزبدة ومن ثَمَّ وضعها في الثلاجة حوالي ساعة

وبعد إخراجها من الثلاجة نقوم بتشكيلها أصابع ثم نغمسها في الشوكولاتة

في طبق مبطن بورق الزبدة ويمكن استبدالها بكيس بلاستيك نقوم بوضع أصابع جوز الهند المغموسة بالشوكولاتة وبعد ذلك حفظها في الثلاجة مرة أخرى

أصبحت جاهزة ويمكن تقديمها في أطباق التقديم

طريقة عمل اللبن المكثف المحلى

المكونات

2 كوب حليب بودرة كامل الدسم

2 كوب سكر بودرة

كوب ماء ساخن

نصف ملعقة فانيليا

طريقة التحضير