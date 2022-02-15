نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسكات البشرة المنزليه اسهل طرق الحصول على ماسك للبشره في المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحتاج البشرة بشكل دائم إلى العناية والاهتمام مهما كان نوع البشرة سواء كانت جافة أو دهنية أو حساسة أو عادية ويمكن بكل سهولة تحضير الكثير الماسكات الطبيعية في المنزل ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم خطوات عمل ماسكات للبشرة.

طريقة تحضير ماسكات للبشرة:

يتم تحضير ماسكات للبشرة بكل سهولة للغاية ونحن هنا نهتم جدا بان يتم تحضير مثل هذه الماسكات منزليا ولهذا نتمنى أن نكون قدمنا اليك سيدتي بعض النصائح الجيده التي قد تعود عليك بالنفع في مجال ماسكات الشره وهنا نولي اهتمام باستخدام الطرق الطبيعيه عن الطرق الصناعيه وذلك لما قد يارتب عليه من استخدام الطرق الصناعية من أثار سلبية على البشره، وإليكم في السطور الآتية أبرز الماسكات الطبيعية للبشرة

بياض البيض:

يعتبر بياض البيض من أهم الوصفات التي تعمل على شد مسام البشرة كما أن ذلك الماسك يحتوي على الليمون الذي يعمل على حماية البشرة من التعرض لمشكلة حب الشباب والرؤوس السوداء ويتم إحضار ذلك الماسك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الحصول على بياض بيضة واحدة وعصير الليمون.

يتم خلط كلًا من بياض البيض وعصير الليمون.

ثم يتم وضعه على بشرة الوجه.

يتم ترك ذلك الخليط على البشرة لحين أن يجف بشكل نهائي.

القيام بغسل الوجه بالمياه.

الطماطم:

تساعد الطماطم على تأخير ظهور علامات الشيخوخة وذلك لاحتوائه على مادة الليكوبين ويتم تحضيره من خلال اتباع الخطوات الآتية:

إحضار ملعقة من السكر بالإضافة لبعض من شرائح الطماطم.

القيام بإضافة السكر إلى شرائح الطماطم.

يتم وضع الخليط على الوجه ثم يتم فركه بلطف.

يتم تركه على البشرة لفترة عشرة دقائق.

القيام بغسل الوجه بالمياه.

الفراولة:

تعتبر الفراولة من المكونات الطبيعية التي تعمل على حل مشاكل البشرة ويتم تحضيرها من خلال اتباع الخطوات الآتية:

إحضار حبة واحدة من الفراولة ثم يتم تقسيمهم إلى نصفين.

يتم وضع الخليط السابق على بشرة الوجه ثم يتم الفرك بكل لطف.

يتم تركه على البشرة لمدة خمسة دقائق.

القيام بغسل بشرة الوجه.

الجريب فروت:

يساعد ذلك الماسك على حل كافة مشاكل البشرة وذلك بفضل احتوائه على فيتامين ج الذي يعمل على زيادة نسبة الكولاجين في البشرة من أجل جعلها بشرة ناعمة ويتم تحضير من خلال اتباع الخطوات الآتية:

إحضار عصير حبة من الجريب فروت.

يتم إحضار كمية من السكر.

القيام بخلط كافة المقادير مع بعضها البعض لحين أن يتم الحصول على معجون.

يتم وضع المعجون على البشرة.

يتم تركه على البشرة لمدة دقيقة ثم يتم غسل الوجه.