ألذ الحلويات الشرقية “الهريسة الإسكندراني” تعرفي الان على خطوات عملها بطريقة الشيف حسن

تعتبر الهريسة الإسكندراني من الحلويات المشهورة في معظم البلاد العربية ويحبها الكبار والصغار وتتميز بمذاقها الشهي واللذيذ ويوجد أنواع كثيرة من الهريسة مثل الهريسة بالقشطة أو العجوة وتعد من أصناف الحلويات الشرقية التي يمكن أن تقدم في عزومات رمضان وتحتوي على قيم غذائية عالية ومفيدة للجسم والصحة لأنها تحتوي على جوز الهند ويبحث الكثير من ربات المنزل عن طريقة عمل الهريسة المصرية، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طريقة عمل الهريسة للشيف حسن الرائعة عبر موقعنا المميز ثقفني.

مكونات عمل الهريسة للشيف حسن في المنزل

نصف كيلو من دقيق سمولينا

125 جرام من جوز الهند

100 جرام من الدقيق

100 جرام من السمن

150 جرام من اللبن

50 جرام من العسل

ربع كيلو من السكر

للحشو: 10 جرام من السمولينا و100 جرام من المكسرات و50 جرام عسل و100 جرام سكر

مكونات عمل الشربات

كوب من الماء

كوبين من السكر

ملعقة طعام كبيرة من عسل الجلوكوز

عصير نصف ليمونة

طريقة عمل الشربات

نحضر حلة ونضع بها السكر والماء ونتركهم حتى يغلوا لمدة عشر دقائق.

ثم نضع العسل وعصير نصف الليمونة ثم نرفعهم من على النار ونتركه حتى يبرد.

طريقة عمل الهريسة للشيف حسن في المنزل

نحضر العجانة ونضع بها السميد والسكر والعسل وجوز الهند واللبن والدقيق والسمن ونخلطهم مع بعض جيدا ثم نبدأ في تنزيل اللبن بالتدريج ونعجن جيدا.

ثم نحضر صينية ونقوم بدهنها بسمنة من جميع الجوانب ونضع نصف كمية الخليط بإيد مبللة ونفردها ونقوم بخلط الحشو في بولة ووضعها في المنتصف.

بعد ذلك نضع باقي الخليط على الصينية ونساويها بأيد مبللة ونقطعها بالسكينة إلى مثلثات وندخلها في الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية في الوسط حتى تأخذ اللون الذهبي وتنضج جيدا.

بعد أن تخرج الصينية من الفرن نسقيها بالشربات البارد وهي ساخنة.

ثم نضعها في أطباق التقديم، ونقدمها مع العصير أو القهوة، وبالهنا والشفا.

أسرار نجاح الهريسة