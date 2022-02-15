نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في 10 دقائق أعملي كيك العشر دقائق السريع بمقادير مظبوطة وبطعم هش ولذيذ في المقال التالي
تعد الكيك من احلي واخف واسهل الحلويات المخبوزة التى يعشقها معظم الأشخاص، وتعتبر وجبة غذائية سهلة للإفطار أو العشاء، حيث أنها تحتوى على مواد غذائية متكاملة تمد الجسم بالطاقة والنشاط طوال اليوم، فلذلك تقوم بعض الأمهات بتحضيرها للاولاد خلال فترة اليوم الدراسي كوجبة إفطار أو سناكس بعد الوجبة الأساسية، وتعتبر محببة أيضا في فترة العمل كوجبة خفيفة أثناء وقت الراحة، فتقدم الكيك بعدة طرق ونكهات مختلفة منها الفانيليا والشيكولاتة والبرتقال، وتحضر الكيك المنزلى باسهل طريقة ووقت قصير لذلك سنقوم بتحضير كيك العشر دقائق.
طريقة تحضير الكيك بالبرتقال
تستطيع بعض السيدات صنع كيكه هشه بمذاق طيب وطعم جميل خلال عشر دقائق فقط، تحصلين على كيكه لذيذه وطعم جيد، عليكى إحضار كوب من السكر وربع كوب من الزيت و كوب من الحليب و 2 كوب من الدقيق الأبيض و فانيليا وبيكنج بودر، تخلط المقادير جيدا ثم توضع داخل قالب الكيك المقسم لسهولة النضج، فيمكن إعدادها فى الصباح وتناولها كوجبة كاملة غنية بالبروتين المشبع.
المكونات:-
- ٢ كوب من الدقيق.
- كوب من السكر.
- بيكنج بودر ملعقة كبيرة.
- رشة ملح.
- نصف كوب من الزيت.
- نصف كوب من الحليب السائل.
- نصف كوب من عصير البرتقال.
- ملعقة من بشر البرتقال.
- فانيليا.
- ٢ بيضة بدرجة حرارة الغرفة.
طريقة التحضير
- نقوم أولا بتسخين الفرن ثم نقوم بتحضير بولة كبيرة ونضيف السكر والزيت ونقلب جيدا بالمضرب اليدوي حتى يذوب السكر.
- ثم نقوم بإضافة البيض والفانيليا وعصير البرتقال والحليب ونخلط جيدا ثم يضاف الدقيق والبيكنج بودر ورشة الملح ونخلط بالملعقة حتى تتجانس المكونات تماماً وتصبح عجينة ناعمة كريمة.
- نقوم بتحضير قالب الخبز ويدهن بالزيت زيي خليط الكيك به ويوضع في الفرن على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ٢٥ إلى ٣٠ دقيقة حتى تأخذ اللون الذهبي.
- تترك جانبا حتى تبرد وتقدم.
- طريقة تحضير كيك الشيكولاتة:-
- المكونات:-
- ٢ كوب من الدقيق.
- كوب من الكاكاو الخام.
- كوب ونصف من الحليب السائل.
- كوب ونصف من السكر.
- ٣ بيضات بدرجة حرارة الغرفة.
- ملعقة كبيرة بيكنج بودر.
- فانيليا.
- نصف كوب من الزيت.
- طريقة التحضير:-
- فى الخلاط نقوم بخلط السكر مع الزيت ونخفق جيدا حتى يذوب السكر.
- ثم نقوم بإضافة الحليب والبيض والفانيليا ونخفق مرة أخرى ثم نقوم بإضافة الكاكاو ونخلط ثم نقوم بصب خليط الكيك في بولة بها الدقيق والبيكنج بودر ونقلب المقادير جيدا حتى تختلط تماماً.
- يوضع خليط كيك الشيكولاتة بصينية مدهونة وتدخل على فرن ساخن متوسط الحرارة حتى تنضج الكيك.
- تخرج من الفرن وتترك جانبا لتبرد وتقطع وتقدم في طبق التقديم بجانب المشروبات الساخنة أو العصائر.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ