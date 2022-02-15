أفضل وصفات تطويل الشعر بسرعة هائلة بدون استخدام أدوية

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عمر شويل - جدة أفضل وصفات تطويل الشعر بسرعة هو ما يدور في ذهن العديد من الأشخاص، حيث أن الحصول على شعر طويل جذاب وناعم ولامع مطلب للعديد من النساء والرجال، وبما أن الشعر هو تاج المرأة فإن السعي للحصول على شعر طويل أمر متوارث منذ القدم، ويعتبر البحث عن طرق طبيعية منزلية لتطويل الشعر أمر ضروري، وهذه الوصفات الطبيعية لا تساهم فقط في تطويل الشعر بل تعمل على زيادة حيويته وكثافته بطريقة آمنة، وبعد المداومة على هذه الوصفات لفترة مناسبة يتم الحصول على الشعر الطويل الذي تحلمين به، وفي السطور القادمة سوف نتعرف بالتفصيل على أفضل وصفات تطويل الشعر بسرعة هائلة.

أفضل وصفات تطويل الشعر بسرعة هائلة



تعمل وصفة زيت الخروع والخل والبيض على تطويل الشعر بسرعة هائلة، كما تمنح الشعر مظهر صحي ولامع وقوي، وسوف نشير إليها بالتفصيل فيما يلي:

مكونات الوصفة

بيضة واحدة.

ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.

عدد 3 ملاعق كبيرة من زيت الخروع.

طريقة تحضير الوصفة

توضع جميع المكونات في وعاء مناسب.

يتم خلط المكونات بطريقة جيدة.

تدلك فروة الرأس بالخليط مع الحرص على استخدام أطراف الأصابع لتدليك فروة الرأس جيداً.

تترك الوصفة على الشعر لمدة نصف ساعة.

يغسل الشعر بعد ذلك بالماء البارد ويمشط جيداً.

وصفة ماء البصل لتطويل الشعر



يعمل عصير البصل لتطويل الشعر على زيادة نمو وكثافة الشعر، كما أنه يرطب الشعر جيداً ويحفز نمو بصيلات الشعر، والعسل يعتبر مرطب جيد للشعر، وتتكون الوصفة من:

ثمرة كبيرة من البصل.

عدد 2-3 ملاعق كبيرة من عسل النحل.

طريقة التحضير



تحضير وصفة العسل والبصل لتطويل الشعر يتم عن طريق ما يلي:

تقطع البصلة ثم تعصر، ثم يستخرج ماء البصل ويحفظ في علبة مغلقة بإحكام في الثلاجة.

يخلط مقدار من ماء البصل مع كمية العسل السابقة.

يوضع الخليط على الشعر مع تدليك فروة الرأس جيداً.

يترك الخليط لمدة نصف ساعة.

بعد ذلك يغسل الشعر جيداً.

يمكن أن تكرر هذه الوصفة يومياً للحصول على أفضل النتائج المرجوة.

جل الصبار

يعمل جل الصبار ( الالوفيرا) على تحفيز نمو الشعر وزيادة قوته وحيويته ويساعد على تطويل الشعر مثل ذيل الحصان، وتتكون وصفة جل الصبار مما يلي:

مقدار 100 مل من جل الصبار.

عدد 10 قطرات من زيت عطري.

مقدار 100 مل من الماء.

طريقة التحضير الوصفة

تحضير الوصفة يتم عبر القيام بالخطوات التالية: