نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “السر في معلقة” كفتة الحاتي المشوية هتهبر أسرتك وريحتها تحفة في المقال التالي
كفتة الحاتي المشوية أخيرا وبعد تجارب متعددة، سوف نساعدك عزيزتي في تحضير الكفتة المشوية بمكونات ولا اسهل، حيث إن الكثير من السيدات تفضل تحضير المشاوي في المنزل، خاصة أن المشاوي تكن من الوجبات الصحية والمغذية في الوقت نفسة، واليوم عبر موقعنا ثقفني نعرض لكم وصفة روعة بتوابل بسيطة ومميزة للغاية، ونتمني دائما إن تعجبكم وصفاتنا التي نشاركها مع حضراتكم من كافة الدول العربية، ونتمني حقا إن تجربوا تلك الوصفات الشهية الصحية للاولاد، وأن تشاركونا بارائكم المحترمة عبر التعليقات المتاحة اسفل هذا المقال، والتي نحرص دائما إن نقدمها بطريقة سهلة بعيدة عن المواد الحافظة والمنكهات الغذائية غير الصحية، خاصة اننا نريد لاسرتك الصحة والتغذية السليمة.
كفتة الحاتي المشوية
نوفر لكم طريقة كفتة الحاتي المشوية، والتي لن تصدقي انك نجحتي اخيرا في تحضير الكفتة المشوية في المنزل بدون تفكك وبطعم رائع، وإليكم المكونات التي تحتاج اليها سيدة البيت عند تحضير الكفتة
- نصف كيلو لحم مفروم ويفضل لحم بلدي.
- ملح حوالي نصف معلقة كبيرة.
- ربع معلقة فلفل اسود.
- ربع معلقة جنزبيل.
- ذرة قرفة.
- معلقة من البهارات السبع.
- بصلة صغير مبشورة ناعم جدا جدا.
- نصف معلقة بيكنج بودر.
خطوات تحضير الكفتة المشوية في المنزل
اما عن خطوات تحضير كفتة الحاتي المشوية في المنزل فهي بسيطة للغاية، ومميزة برائحتها الرائعة والذكية وطعمها الخيالي، وتلك الخطوات المطلوبة
- احضري اللحم المفروم وقومي بوضعة في وعاء واضيفي عليها الملح والفلفل والبهارات السبع ومعلقة البيكنج بودر.
- الآن ابدائي في اضافة معلقتين من البصل المبشور ناعم جدا، لدرجة انه يشبة تفل الشاي، المقصود إن يكن ناعم للغاية واضيفي فقط معلقتين منة.
- قومي بعمل مزيج من المكونات واخلطي لمدة عشر دقائق.
- اتركي اللحم في الثلاجة لمدة ساعة تقريبا.
- قومي بتشكيل اللحم المفروم اصابع، وذلك باستخدام سيخ أو اي وسيلة في مطبخ تصلح لتشكيل الكفتة المشوية عليها.
- اخيرا قومي بوضعها في صينية في الفرن علي النار مباشرة لمدة عشر دقائق.
- الان ابدائي في رفعها علي الرف الاوسط في الفرن لمدة عشر دقائق اخري.
- تأكدي من الوصول الي التسوية المطلوبة.
- قومي باخراجها علي بعض الخضار ويفضل الكسبرة او الجرجير حسب المفضل لديكي.
- قدميها ساخنة مع بعض سلطة الطحينة.
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