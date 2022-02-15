“السر في معلقة” كفتة الحاتي المشوية هتهبر أسرتك وريحتها تحفة

كفتة الحاتي المشوية أخيرا وبعد تجارب متعددة، سوف نساعدك عزيزتي في تحضير الكفتة المشوية بمكونات ولا اسهل، حيث إن الكثير من السيدات تفضل تحضير المشاوي في المنزل، خاصة أن المشاوي تكن من الوجبات الصحية والمغذية في الوقت نفسة، واليوم عبر موقعنا ثقفني نعرض لكم وصفة روعة بتوابل بسيطة ومميزة للغاية، ونتمني دائما إن تعجبكم وصفاتنا التي نشاركها مع حضراتكم من كافة الدول العربية، ونتمني حقا إن تجربوا تلك الوصفات الشهية الصحية للاولاد، وأن تشاركونا بارائكم المحترمة عبر التعليقات المتاحة اسفل هذا المقال، والتي نحرص دائما إن نقدمها بطريقة سهلة بعيدة عن المواد الحافظة والمنكهات الغذائية غير الصحية، خاصة اننا نريد لاسرتك الصحة والتغذية السليمة.

كفتة الحاتي المشوية

نوفر لكم طريقة كفتة الحاتي المشوية، والتي لن تصدقي انك نجحتي اخيرا في تحضير الكفتة المشوية في المنزل بدون تفكك وبطعم رائع، وإليكم المكونات التي تحتاج اليها سيدة البيت عند تحضير الكفتة

نصف كيلو لحم مفروم ويفضل لحم بلدي.

ملح حوالي نصف معلقة كبيرة.

ربع معلقة فلفل اسود.

ربع معلقة جنزبيل.

ذرة قرفة.

معلقة من البهارات السبع.

بصلة صغير مبشورة ناعم جدا جدا.

نصف معلقة بيكنج بودر.

خطوات تحضير الكفتة المشوية في المنزل

اما عن خطوات تحضير كفتة الحاتي المشوية في المنزل فهي بسيطة للغاية، ومميزة برائحتها الرائعة والذكية وطعمها الخيالي، وتلك الخطوات المطلوبة