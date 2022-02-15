طريقة عمل بطاطس ودجز مثل بتاعة المطاعم بتتبيله رائعة قدميها مع المشويات أو أي نوع كفتة

بطاطس الودجز هي من أشهى أنواع البطاطس التي يمكن أن تتذوقها وذلك لطعمها الشهي والمتميز بدون أي زيوت وهناك بعض الأشخاص الذين يذهبون إلى المطعم حتى يستمتعوا بتناول هذه البطاطس لذلك سوف نوضح طريقة عملها في المنزل من خلال هذا المقال.

طربقة عمل بطاطس الودجز

تسعى ربات المنازل إلى عمل بطاطس الودجز بكل سهولة في المنزل حيث يحبها الجميع من الكبار والصغار إلى جانب عند عملها لا تحتاج إلى زيت لذلك فهي صحية جدا ولا تساعد على زيادة الكريسترول الضار في الجسم وسوف نوضح مكوناتها من هلال النقاط التالية:

٢ بطاطس متوسطة.

٢ملعقة زيت زيتون.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة كبيرة فلفل أسود.

٢ ملعقة صغيرة ثوم بودرة.

٢ ملعقة صغيرة بصل بودرة.

طريقة تحضير البطاطس الودجز

يمكن أن تحضر البطاطس بكل سهولة في المنزل وبعد أن تعرفنا على المكونات اللازمة لعمل البطاطس سوف نقوم الآن بتحضيرها من خلال النقاط التالية.