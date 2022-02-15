ضعي الصابون علي الخيار لن تصدقي النتيجة وصفة ندمت أني لم أجربها من زمان

هناك الكثير من الوصفات التي لا نعرفها ولكن مفعولها كبير للغاية، خاصةً الماسكات الطبيعية للبشرة التي نصنعها في المنزل بمكونات قليلة، ونحن اليوم سنتعرف على واحد من هذه الوصفات يسمى بصابون الخيار، يمكن أن نضعه على البشرة ليقدم مميزات لا مثيل لها، إذا كنتم مهتمين بمعرفته عليكم تطبيق كافة المكونات التي نعرضها وكذلك الخطوات القادمة وسيكون كل شيء طبيعي بالنسبة لكم.

طريقة عمل ماسك صابون الخيار

هناك رغبة دائمة لدى الكثير من السيدات وهي الحصول على بشرة مثالية للغاية، للتعرف على كل ذلك يمكن تحضير هذه المكونات التي بالفعل تكون متواجدة في المنزل:

كمية مناسبة من الصابون العادي.

ملعقة من النشا.

نصف ثمرة من الخيار.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

كوب من الماء المغلي.

خطوات تحضير ماسك صابون الخيار

والآن علينا توضيح الخطوات التي يجب تنفيذها لتحضير أفضل ماسك يمكن استخدامه للبشرة، ويأتي بهذا الشكل: