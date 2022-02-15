طريقة عمل البسبوسة الذهبية المرملة بالزبادي في المنزل بخطوات بسيطة مثل محلات الحلواني

البسبوسة الذهبية المرملة بالزبادي من أشهر الحلويات الشرقية بل يوجد الكثير من المحلات التي تهتم ببيعها، حيث تتميز بطعمها الشهي والرائع الذي لا يمكن مقاومته وكل ما تحتاجه هو القيام بعدة خطوات بسيطة وسهلة وسنوضحها لكم، وتمتاز بمدى سهولتها وتسويتها في المنزل، مما يجعل الكثير من النساء يفضلن صنعه في المنزل على الحلويات الأخرى وهناك الكثير من أنواع البسبوسة السادة والمحشية وغيرها، وفي هذا المقال سنقدم لكل سيدة تحب عمل الحلويات الشرقية طريقة عمل البسبوسة المرملة بالزبادي تابعونا لمعرفة المزيد من خطوات عملها ومكوناتها.

طريقة عمل البسبوسة الذهبية المرملة بالزبادي

تعد البسبوسة المرملة بالزبادي من الحلويات الشرقية التي يحبها جميع الأشخاص، حيث تعد من أسهل الأكلات التي يعشقها الكثير من الأطفال، لذلك تسعي جميع السيدات إلى البحث عن طريقة سلسة لصنعها في المنزل، ونقدم اولا المكونات المطلوبة لصنعها وهي:

ثلاثة أكواب سميد.

كوب سكر أبيض.

كيس من مسحوق الخبز.

كوبان من الزبادي.

ثلاث ملاعق كبيرة زيت نباتي

قليل من الملح.

طريقة إعداد البسبوسة المرملة بالزبادي

تعد البسبوسة المرملة بالزبادي من الحلويات الشرقية التي يفضلها العديد من الأطفال والكبار، فهي تتميز بطعمها الشهي اللذيذ الذي لا يختلف عليها اثنين، ويطلبون الأولاد كل فترة من أمهاتهم صنعها في المنزل، لذا نقدم إليكم أفضل طريقة لصنعها داخل مطبخك بمكونات اقتصادية وهي كالتالي: