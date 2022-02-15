ندمت حتى جربتها وأصبحت مدمنة عليه كباب الباذنجان المشوي رهيبه جربوه حالا

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يعتبر طبق كباب الباذنجان في الفرن من أشهى أنواع الوجبات ومن الأطباق المميزة التي يمكن تجهيزها على السفرة فهو من ألذ الأطباق ، حيث تبحث ربات المنازل على عمل كل ما هو جديد لأفراد أسرتها لذلك سوف نوضح لكم طريقة تجهيزه في الفرن من خلال مكونات بسيطة من خلال هذا المقال.
مكونات تحضير وجبة كباب الباذنجان في الفرن
يكون هذا الطبق من أشهى الأطباق السورية ويتم عمله عن طريق شق الباذنجان ووضع داخلة اللحمة المفرومة ثم يوضع في الفرن وسوف نوضح مكوناته من خلال النقاط التالية.
المكونات:
٢ ثمرة باذنجان كبيرة.
الحشو:
- ربع كيلو لحمة مفرومة.
- بصلة كبيرة مفرومة.
- ٢ حبة طماطم مبشورة.
- ملح، فلفل أسود، شطة على حسب الرغبة.
التزيين:
- ٣حبات بصل شرائح.
- ٣ حبات طماطم شرائح.
- ٤ حبات فلفل حار.
الصوص:
- كوب ماء.
- ٤ ملاعق زيت.
- ٢ملعقة صوص طماطم.
- نصف ملعقة فلفل أسود.
- ملعقة ملح صغيرة.
طريقة تحضير كباب الباذنجان في الفرن
بعد أن تعرفنا على المكونات اللازمة لعمل كباب الباذنجان سوف نقوم بتخضيره من خلال الخطوات التالية:
- نحضر حبات الباذنجان ونغسلها جيدا بالماء والخل.
- نقوم بتقطيعها إلى نصفين ونعمل شقوق عريضة في كل شق من حبات الباذنجان.
- ونقوم برش الملح داخل هذه الشقوق.
- نحضر وعاء نضع به اللحمة مع البصل مع الفلفل مع الملح والطماطم ونقوم بتقليبهم جيدا حتى تمام التجانس ونحضر هذا الخليط ونقوم بحشو به الباذنجان داخل الفتحات العريضة.
- نحضر وعاء بيركس ونقوم برص حبات الباذنجان المحشوه به ونضع البصل والطماطم والفلفل الحل.
- نقوم بتجهيز الصوص عن طريق نضع في وعاء الماء والزيت وصوص الطماطم والملح والفلفل ونقلبهم جيدا ثم نضيفه إلى الباذنجان.
- نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة لمدة نصف ساعة وعند تمام النضج نغلق الفرن ونشعل المشواة لكي يأخذ
- شكل رائع ولون محمر ثم نخرجه بعد ذلك ونقدمه وبالهناء والشفاء.
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