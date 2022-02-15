علاج وحل جذري للجيوب الأنفية والزكام بحل منزلي بدون أدوية ولا كشوفات

يعاني العديد من الناس من أمراض الجيوب الأنفية لأسباب متنوعة، وتكون نسبة كبيرة منها ناتجة عن عدوى مصاحبة لأمراض لم يتم علاجها من قبل، لذلك يتم التساؤل عنها باستمرار وعن كيفية علاج الجيوب الأنفية والزكام في المنزل، دون الحاجة إلى الأدوية أو المضادات الحيوية، حيث تختلف أسباب التهاب الجيوب الأنفية باختلاف الحساسية للأدوية، والتلوث البيئي، وأمراض المناعة الذاتية، وضعف جهاز المناعة، كما يمكن لبعض الأدوية أن تسبب التهاب الجيوب الأنفية، لذلك في هذا المقال نقوم بمراجعة مجموعة من الوصفات الطبية حول علاج التهاب الجيوب الأنفية في المنزل.

علاج الجيوب الأنفية والزكام

إذا كنت مصابًا بالتهاب الأنف، فإن جهازك المناعي يفرز الهيستامين الذي يسبب سيلان الأنف، والذي يمكن أن يسبب الإمساك والعطس أيضاً، لذلك نعرض لكم بعضاً من المعالجات الطبيعية في المنزل وهي:

علاج الجيوب الأنفية والزكام بزيت الزيتون

ضع زيت الزيتون مباشرة على الأنف ثلاث مرات في اليوم، حيث يعمل هذا الزيت كملين لإزالة جفاف الأنف.

كما يمكن وضع كمية قليلة من زيت الزيتون على القطن ويدخل الصمغ في الأنف.

الاستنشاق والمضمضة بنصف كوب صغير من زيت الزيتون ولا يتم ابتلاعه، وهذا الزيت ثلاث مرات في اليوم لمدة أسبوع، لأن هذه الوصفة تشفي من مشاكل الجيوب الأنفية، الزكام، الحساسية أيضا.

علاج الجيوب الأنفية بالبصل

البصل فعال في إزالة البكتيريا المحتقنة بسبب تأثيره المضاد للبكتيريا، فقط أضف شرائح البصل في الماء المغلي واتركها تغلي لمدة 8 دقائق واستنشق الهواء.

كما يمكنك أيضًا تقطيع بعض البصل الصغير واستنشاق رائحته مباشرة لأنه سيخفف من ألم التهاب الجيوب الأنفية.

قد يكون تناول البصل النيء أيضًا طريقة أفضل لعلاج التهاب الجيوب الأنفية.

علاج الجيوب الأنفية بالإبر