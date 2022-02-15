طريقة بطاطس مقلية بطريقة سهلة واقتصادية وبخلطة مميزة وبنكهة لذيذة

طريقة بطاطس مقلية ، تبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طرق مختلفة ومبتكرة وشهية ولذيذة أيضاً لتحضير البطاطس لأفراد أسرتهم من أجل إسعادهم، وبدلا من الطرق التقليدية، ونظرا لأن البطاطس تعد الأكلة المفضلة للجميع، وتستخدم في إعداد الكثير من الوصفات، لذا سوف نقدم لكم طريقة عملها بخلطة مميزة وشهية وسهلة حتى يتسنى لكل ست بيت تحضيرها بكل سهولة، وبمكونات بسيطة، ومتوفرة لديها أيضاً، وهي تتميز بقيمتها الغذائية، وبمذاقها المميز والخاص والمقرمش الذي لا يوصف أيضاً، بالإضافة إلى شكلها الخرافة، كما يمكنكم تجربة فطيرة البطاطس بالجبن وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة بطاطس مقلية بكل سهولة، وبألذ الوصفات، وبأقل تكلفة.

مكونات طريقة بطاطس مقلية

تتكون طريقة بطاطس مقلية من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

2 حبة بطاطس كبيرة مسلوقة.

رشة ملح.

رشة فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم ناعم.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

زيت للقلي.

مقادير الوجه

بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

رشة ملح.

رشة بابريكا.

بقسماط.

ملعقة صغيرة من البقدونس المفروم ناعم.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة بطاطس مقلية بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه البطاطس المسلوق ونهرسه جيدا.

ثم نضيف إليه الملح والفلفل الأسود والبابريكا والبقدونس المفروم ناعم، ثم نخلطهم جيدا.

ثم نضيف إليه النشا ونخلطهم جيدا.

بعد ذلك نكور خليط البطاطس، ثم ندحرجه باليد على شكل اصبع طويل، ثم نضغط عليه باليد قليلا.

ثم نقسمه إلى قطع صغيرة ونشكلها على شكل مثلث.

ثم نحضر وعاء ونضيف إليه البيضة والملح والفلفل البابريكا، ثم نخلطهم جيدا.

بعد ذلك نحضر وعاء ونضيف إليه البقسماط والبقدونس المفروم ناعم، ثم نخلطهم جيدا.

ثم نغمس قطع البطاطس في خليط البيض من الجهتين، ثم في خليط البقسماط.

بعد ذلك نضع مقلاة على النار ونضيف إليها الزيت ونتركه يسخن.

ثم نقلي فيه قطع البطاطس وعندا تكتسب لونا ذهبيا من أسفل نقلبها على الجهة الثانية ونتركها حتى تكتسب لونا ذهبيا أيضا.

ثم نرفع البطاطس من الزيت على مناديل مطبخ.

بعد ذلك نقدم بطاطس مقلية في طبق التقديم.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل صلصة الباربكيو

المقادير

كوب إلا كوب من الكاتشب.

ربع كوب من السكر البني.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

ملح.

نصف ملعقة صغيرة من المستردة البودرة.

ملعقة كبيرة من الخل.

رشة شطة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

2 ملعقة كبيرة من العسل الأسود.

طريقة التحضير

نحضر وعاء، ثم نضيف إليه الكاتشب والسكر البني والخل والعسل الأسود والملح والثوم البودرة والشطة والمستردة البودرة والبابريكا والفلفل الأسود، ثم نخلطهم جيدا.ً ثم نقدم صلصة الباربكيو في طبق التقديم مع طريقة بطاطس مقلية. وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الكاتشب

المكونات

كيلو إلا ربع من الطماطم مقطع مكعبات كبيرة.

ربع ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

فلفل أسود.

ربع ملعقة صغيرة من البصل البودر.

ربع كوب من الخل.

ملح .

ربع كوب من السكر أو حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من الماء.

ربع ملعقة صغيرة من النشا.

طريقة التحضير