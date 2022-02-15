بدون بيض.. حضري أحلى كيك سادة وبالشيكولاته في البيت خلال دقائق

طريقة عمل الكيكة بدون بيض نقدمها إليكم متابعينا على موقع ثقفني، حيث أن إعداد الكيك في المنزل من أكثر الحلويات التي تقوم الأم بإعدادها، كما إنها من الحلويات السريعة التي لا تحتاج إلى مدة طويلة للتحضير، ولكن أحيانا ينقصنا بعض المكونات التي نبحث عن طريقة لاستبدالها بمكونات أخري، أو نبحث عن طريقة اعداد لكيكة ناجحة بدونها، ومن أكثر ما يتم البحث عنه هو كيك بدون بيض، وفيما يأتي سنذكر لكم أكثر من طريقة لإعداد الكيكة الهشة اللذيذة بدون وضع بيض لها.

طريقة عمل كيكة بدون بيض

المكونات:

كوب زبدة.

ملعقة كبيرة فانيليا.

ملعقة كبيرة خل تفاح.

اتنين كوب لبن.

كوب ونصف سكر.

أربعة كوب دقيق.

بيكنج بودر

طريقة التحضير

اخفقي الزبدة والسكر معا بالمضرب الكهربائي، ثم ضع الفانيليا إلى الخليط واستمر في الخفق.

اخلطي اللبن مع الخل واتركها جانبا.

يتم إضافة الدقيق المخلوط مع البيكنج بودر بالتدريج إلى خليط الزبدة ثم ضيفي إليه خليط اللبن والخل وامزجي المكونات جيدا.

اسكبي المزيج إلى قالب الكيك المدهون بالزيت ثم ضعيه في الفرن الساخن لمدة نصف ساعة.

يتم طهي الكيك على درجة حرارة متوسطة.

بعد إتمام نضج الكيك أخرجها من الفرن واتركيها جانبا حتى تبرد.

زيني الكيك بالصوص المختلف أو قطع الفواكه وهذا حسب رغبتك.

طريقة عمل كيكة الشكولاتة بدون بيض

المكونات :

كوب دقيق.

كوب سكر.

ملعقة صغيرة بكينج بودر.

نصف كوب مسحوق كاكاو.

ملعقة كبيرة فانيليا.

نصف كوب لبن.

اتنين ملعقة كبيرة حليب.

نصف كوب زيت.

نصف كوب ماء.

خطوات عمل كيكة الشيكولاته بدون بيض

اخلطي الدقيق مع الكاكاو البودرة والسكر والبيكنج بودر والسكر والملح معا في وعاء.

ثم اخفقي الزيت والماء الدافئ وضيفي إليهم الفانيليا والحليب.

ضعي المكونات الجافة إلى الخليط السائل بالتدريج.

اسكبي المزيج إلى قالب الكيك، ثم ضعيها في الفرن على درجة حرارة متوسطة.

تترك الكيكة في الفرن لمدة نصف ساعة حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي الجميل والمميز.

وكانت هذه أسهل وأفضل طريقة لعمل الكيكة السادة والكيكة بالشيكولاته بدون بيض، واحصلي على كيكة أكثر من رائعة.