كريم طبيعي من منزلك لتبيض اليدين والرجلين والأكواع والركبة بمكونات بسيطة

كريم طبيعي لتبيض اليدين والرجلين، تبييض اليدين والرجلين واحدة من أهم خطوات العناية اليومية بالجسم، حيث تتعرض اليدين والرجلين للكثير من العوامل البيئية السيئة دوماً والتي تتسبب في اسمرارهما مثل التعرض لأشعة الشمس مباشرة، وتعرضها للماء أيضاً مما يزيد من تشققات الجلد وتراكم طبقات الجلد الميتة وهذا يزيد من اسمرار وجفاف البشرة، ومن هنا سوف نقدم لكم أشهر وأفضل كريم طبيعي لتبيض اليدين والرجلين بسرعة.

كريم طبيعي لتبيض اليدين والرجلين

هناك أكثر من كريم مكون من مواد ومكونات طبيعية مخصصة لتنعيم وترطيب وتبييض اليدين والرجلين، يمكن تحضيره في المنزل بكل سهولة، بدلاً من استخدام كريمات التفتيح المضرة التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة قد تسبب جفاف للجلد ولا تعطي النتيجة المطلوبة، فالمكونات الطبيعية أمنة تماماً على الجلد فتعمل على تفتيحه وترطيبه وإعطاء النتيجة المرضية للشخص، فيمكنكم اتباع الخطوات التالية لمعرفة الكريم الطبيعي الذي يساعد على تبيض اليدين والرجلين وعقل الأصابع ومنطقة الأكواع والركبة فنتيجتيه سحرية وأمنة.

كريم ماء الورد والنشا

يتميز ماء الورد بقدرتها الفعالة في تبييض وتفتيح اليدين والرجلين لاحتوائها على مواد طبيعية مذهلة في ترطيب الجلد وزيادة نضارته واشراقته، والعمل على توحيد لون علاج التهابات البشرة، هذا فضلا عن النشا الذي يحتوي على مواد مبيضة تعزز من إشراقه الجلد وتوحيد لونه، وفيما يلي مكونات وخطوات تحضير كريم ماء الورد والنشا:

خلط ثلاثة ملاعق كبيرة من النشا مع ثلاثة ملاعق كبيرة من حليب البودرة.

إضافة ملعقتين كبيرتين من العسل الأبيض، وملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

مزج المكونات مع بعضها جيداً مع إضافة ثلاثة ملاعق كبيرة من ماء الورد.

تقليب مكونات الكريم في وعاء نظيف للحصول على قوام كريمي ناعم خالي من أي تكتلات.

توزيع الكريم على منطقة اليدين والرجلين وتركه لمدة نصف ساعة.

غسل البشرة من آثار الكريم ثم تدهن بالقليل من كريم مرطب، وضرورة تكرار هذا الكريم مرة واحدة كل أسبوع.

يعمل هذا الكريم على تفتيح الجلد وتعزيز نضارته، كما تعمل مكوناته على محاربة البكتيريا والفطريات التي تتسبب في التهابات البشرة وإطفائها.

مقاومة تشققات القدمين وترطيبها للظهور بإطلاله مميزة.

كريم النشا والزبادي