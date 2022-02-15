بطريقة احترافية.. حضري طاجن أم علي اللذيذ بالمكسرات في المنزل مثل الجاهز تماماً

طريقة عمل طاجن أم على، طاجن أم على من أشهر الحلويات اللذيذة التي يعشقها الجميع وهي من أنواع الحلويات المعروفة منذ القدم، وتتميز أم على بسهولة التحضير وسرعة النضج وهي من الحلوي التي يتناسب تقديمها في العديد من الحفلات والمناسبات، كما يمكن إعدادها بأكثر من طريقة مختلفة ومكوناتها بسيطة، وهي وجبة متكاملة ومناسبة للأطفال ويفضل تناولها وهي ساخنة في الشتاء وهي باردة في الصيف، تابعونا حضراتكم للتعرف على طريقة عمل طاجن أم على في المنزل مثل المحلات تماماً.

طريقة عمل طاجن أم على

عادة ما نحب التنوع في تناول الأطعمة وخاصة الحلويات التي نجلبها من المحلات، ولكن هناك من لم يستطيع شراؤها نظراً لأسعارها الباهظة، فيمكن لربه المنزل تحضير تلك الأطعمة في المنزل كبديل شراؤها من الخارج.

المكونات

كوب حليب.

ثلاث ملاعق سكر.

نصف ملعقة كبيرة زبدة.

عجينة بف باستري.

اثنين ملعقة كبيرة قشطة.

نصف ملعقة فانيليا.

مكسرات مشكلة متنوعة.

طريقة التحضير

ضعي الحليب والفانيليا مع القشدة والزبدة والسكر في إناء على النار واتركيها على النار حتى تبدأ في الغليان.

قطعي البف باستري إلى مربعات صغيرة ثم ضعيها في الفرن في طاجن وضعي عليها المكسرات.

صيفي خليط الحليب المغلي إلى طاجن البف باستري ثم ضعيه جانباً واتركيها حتى تشرب اللبن.

بعد أن تشرب البف باستري الحليب، ادخليه إلى الفرن حتي يحصل علي اللون الذهبي.

زيني طاجن أم على بالمكسرات المشكلة وتقدم وهي ساخنة.

طريقة عمل أم علي بالجلاش

المكونات

مقدار كيلو ونصف لبن.

ربع كيلو جلاش.

كوب سمن لتحمير الجلاش.

ربع كيلو سكر ناعم.

مكسرات مشكلة.

طريقة التحضير