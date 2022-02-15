اختيار جرئ.. صبغ الشعر بلاتيني ثلجي في المنزل وتحرري من القيود التقليدية لإطلالة ساحرة تبهر من يراكِ

صبغ الشعر بلاتيني ثلجي اختيار جرئ وجذاب، تحرري من قيود الألوان التقليدية، وحاول الظهور بلونك المميز، فالتجديد لا يعني التقليد، بل يعنى التفرد بلون مميز ورائع، لون الشعر باللون البلاتيني الثلجي من الألوان التي تجعل لك إطلالة مختلفة ورائعة بين النساء، كما أن لك جاذبية وسحر بشكل مختلف، يتميز هذا اللون بأنه مقبول على كل درجات البشرة المختلفة.

صبغ الشعر بلاتيني ثلجي

اختاري منتج من منتجات الصبغات التي تتوفر حولك والمكونة من مواد طبيعية، استبعدي الصبغات التي تحتوى على الأمونيا، والتي من شأنها إحداث تلف للشعر، ويمكن تطبيق الوصفة كالآتي:

عبوة صبغة بدرجة اللون بلاتيني ثلجي.

فازلين طبي

الطريقة

تفرغ عبوة الصبغة في وعاء، ويضاف إليها المحتويات الموجود بالعلبة، تخلط جيدًا، ثم يتم تنظيف الشعر، باستخدام مشط خشبي يسرح الشعر، حتى يتم التخلص من العقد، يقسم الشعر حتى يتم توزيع الصبغة بشكل مناسب على جميع أجزاء الشعر، تعمل حاجزا بين البشرة بداية الوجه والشعر بالفازلين، حتى نبعد اللون عن الوجه، توضع الصبغة على كل جزء من أجزاء الشعر منفردا، تعالى برفق مع شعرك لا تجذبيه بقوة، توضع الصبغة لمدة ربع ساعة، ثم تغسل جيداً.

نصائح للمحافظة على صحة الشعر بعد الصبغة

المحافظة على ترطيب الشعر، بالوصفات الطبيعية المفيدة للشعر.

الأكل الصحي، وتناول المكملات الغذائية المناسبة للشعر.

غسل الشعر بشامبو مناسب لنوع الصبغة خال من المواد الكيميائية.

إذا أردت تغيير لون شعرك، انتظري على الأقل شهر، حتى لا تتلف الصبغات شعرك.

ابعدي عن تعرض الشعر للمعاملات الحرارية، بعد الصبغة حتى لا يتعرض الشعر للجفاف.

وفي الختام، صبغ الشعر بلاتيني ثلجي لون مميز، تألقي بكل ما هو جديد وساحر، لا تجعلي الألوان حكر على مرحلة عمرية معينة، بل الألوان متاحة في كل الأعمار والسنوات، لا تحرمي نفسك من التجديد، الحياة مشرقة وجميلة والألوان تزيد من جمالك، أنت جميلة وإطلالتك الجميلة تجعلك محل أنظار كل من حولك، الجمال خلق للمرأة ذات الشعر الجميل والمميز، جربى كل الألوان حتى تستقر على اللون المناسب لبشرتك.