لإطلالة راقية.. صبغ الشعر بني عسلي بدون صبغات ضارة بكنز من مطبخك لصاحبات البشرة الخمرية

صبغ الشعر بني عسلي لون مميز جدا وجذاب، بل ويحبه الكثير وبفضله الرجال في إطلالات النساء، لون مميز وهادئ، يعطى المرأة المزيد من الحيوية، كما أنه يميز صاحبته، تألقي دائمًا بعمل تغيرات في شعرك، لأنه من شأنه يكفى عليك جمالا براق، الشعر جزء لا يتجزأ من كيان المرأة، اهتمي وتتدلى بألوان جميلة، تجعل منك أنثى جديدة كل يوم، الشعر الجميل لا يكون إلا لامرأة جميلة.

صبغ الشعر بني عسلي

تتميز الحناء بقدرتها العلاجية للشعر، بالإضافة إلى تلوين الشعر، بالحنة تعمل على معالجة فروة الرأس من القشرة والالتهابات، ويمكن استخدامها في تلوين الشعر كالتالي:

الحناء طبيعية.

ماء صودا.

مسحوق الكركم المطحون.

عصير ليمونة.

الطريقة

تخلط الحناء بكمية مناسبة لطول شعرك مع مسحوق الكركم وماء الصودا حتى الحصول على قوام سميك.

ثم يضاف عصير الليمون، ترفع الحناء في حمام ماء ساخن لمدة ساعة، تغطى جيداً، وتترك لمدة خمس ساعات.

ثم تفرد على شعر نظيف خال من الدهون، يلف الشعر ببونيه بلاستيك.

تمرير السيشوار على البونية من وقت لآخر، ثم يغسل الشعر بماء فقط في اليوم الأول، ثم يغسل بالماء والشامبو في اليوم التالي.

صبغ الشعر بلون الشوكولاته البني

بعد لون الشيكولاتة من الألوان الجميلة التي تفضلها معظم النساء، لأنه لون مناسب الرسميات بالإضافة إلى أنه يعتبر تغير مقبول بالنسبة للنساء التي يتمتعن بلون شعر داكن، ويمكن عمل الصبغة كالآتي:

قهوة محمصة بلون غامق.

مسحوق القرنفل المطحون.

زيت جوز الهند.

الطريقة

يضاف نصف كوب من القهوة إلى كوب ماء، تترك على النار تغلي لمدة خمس دقائق.

ثم يضاف إليه القرنفل، تترك لتهدأ تمامًا ثم تصفى، ويضاف إليها زيت جوز الهند، يغسل بها الشعر بعد تنظيف الشعر من الدهون.

تكرر الوصفة مرتين في الأسبوع، حتى الحصول على درجة اللون البني.

وفي الختام، يمكنك صبغ الشعر بني عسلي بالوصفات الطبيعية، التي تكسب شعرك مزيد من الصحة والجمال

دون الحاجة للمواد الكيميائية التي تعمل على تلف الشعر. اختيارك للون البنى دليل على شخصية قوية متحررة،

تحاول الظهور بمظهر أنيق متجدد لائق، فهو لون جميل، ويزيد من جمال شعرك، كما أن لها بريق جميل على

البشرة، فهو يزيد من إشراقة البشرة، ويعطي وجهك مزيدًا من النور.