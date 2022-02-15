طريقة عمل ميش ثلجي على شعر أسود لأنثى جديدة كل يوم لن يتوقعكِ أحد وستبهريهم باختياراتك

سنتحدث في مقالنا اليوم عن موضوع يعد في غاية الأهمية بالنسبة للسيدات وهي طريقة عمل ميش ثلجي على شعر أسود، حيث قد يذهبنَّ لصالونات التجميل حتى يحصلوا على تغير لون شعرهنَّ من الأسود للون آخر، فقد من صيحات الموضة ضبغ خصل من الشعر بالألوان الفاتحة وخاصة الثلجي، وهذا اللون قد يناسب جميع أعمار النساء.

طريقة عمل ميش ثلجي على شعر أسود

إذا كنتِ ترغبين سيدتي في تغيير لون شعرك وتجربين هذا اللون، سنقدم لك طريقة سهلة وبسيطة لصبغ خصل من شعرك لتحصلي على لون ثلجي لؤلؤي في الخطوات التالية:

استخدمي زيت جوز الهند أو الأرغان لعمل حمام زيت للشعر قبل عملية الصبغ بليلة واحدة.

قومي أولا بتسخين زيت جوز الهند، ودلكي شعرك به من الجذور حتى الأطراف، وغطيه بمنشفة واتركيه يوماً كاملاً.

احضري علبة ماء أوكسجين تركيز ٣٠٪ (أو ٤٠ أو يمكن استخدام بيروكسيد ٢٠٪)، ثم ضعي عليها بودرة الميش الثلجي في زجاجة بخاخ، ويرج جيداً حتى تذوب البودرة.

قومي بدهن الرقبة والأذن وخلفها والجلد الذي حول الشعر بالفازلين لحماية الجلد من أي حساسية أو التهابات من الميش أو الأكسجين.

لا تنسي ارتداء قفازات لحماية يديك، وكذلك واقيا على الملابس للحفاظ عليها.

ابدئي في تقسيم الشعر لأربع أجزاء، وقوي برش كل منهما بالماء الفاتر ثم تجفيفه.

وقبل البدء في وضع اللون، ضعي زيت جوز الهند الدافئ على أجزاء شعرك لحمايته.

قومي باختبار صبغة الميش أولا على خصلة من الشعر، مع رشها بمحلول التبييض ويترك لمدة نصف ساعة أو أقل، لمعرفة مدة صبغ الشعر ودرجة اللون.

خصل على الشعر الأسود

رشى أجزاء الشعر بمحلول الميش مع مراعاة عدم لمس فروة الرأس حتى لا تتهيج.

يوزع الخليط على شكل خيوط في الشعر، ثم تلف كل خصلة بورق الألمونيوم.

اتركي شعرك لمدة ٣٠ دقيقة.

ثم اغسلي شعرك بالشامبو البنفسجي، ويجفف جيداً بفوطة ناعمة، ثم قومي بترطيب.

ثم افردي صبغة اللون الثلجي بعد تفتيح الخصل ويلف ثانياً بورق الألمونيوم

ويترك لمدة نصف ساعة أخرى.

يمكن تمرير الاستشوار بهواء ساخن للحصول على نتيجة سريعة.

وأخيرا اغسلي الشعر بماء فاتر، وتمتعي بخصل رائعة لشعرك.

وهنا قد وصلنا لنهاية مقالنا عن طريقة عمل ميش ثلجي على شعر أسود، ولكي تتألقي سيدتي بخصل شعر رائعة وجذابة ذات اللون الثلجي، ولكن يوجد الكثير من درجات هذا اللون مثل (الثلجي الرمادي، اللؤلؤي، والثلجي المائل للزرقة)، فيمكنك اختيار الدرجة المناسبة لكِ، حتى تعيد شبابك بلون جديد للشعر، وقد وضحنا لكِ الخطوات.