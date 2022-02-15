سر الكبابجي.. طريقة عمل كفتة الحاتي على أصولها بتتبيلة سرية رهيبة ستعتمدي هذه الوصفة دائماً

طريقة عمل كفتة الحاتي، من أسهل الطرق التي لا تأخذ أي جهد أو وقت، والكفتة يوجد أشخاص تحب أن تعملها في الفرن، ويوجد أشخاص أخرى تعملها سريعة، ويكون مناسب جداَ للعشاء والغداء، ومعظم مكوناته تكون موجودة بالمنزل، وتطلع بنفس نتيجة المطاعم في الطعم.

طريقة عمل كفتة الحاتي في الفرن

نعرض لكم طريقة عمل الكفتة المشوية مثل محلات الحاتى بضبط، ستطيعين ابهار اسرتك وادى لهم كفتة الحاتى بالمنزل.

المكونات:

نصف كيلو من اللحم المفروم.

بصلتين.

واحدة طماطم.

معلقتين خل أبيض.

ومعلقة من السمن.

معلقتين من البقسماط المطحون.

ومعلقتين من البهارات.

زعتر مطحون.

قطعة من فحم.

الطريقة:

أولا تحضير طبق ويتم خلط اللحم المفروم مع الخل الأبيض والبقسماط.

بعد ذلك نضيف البهارات والزعتر والملح وخلطهم مع بعض.

ثم نضيف الكفتة في الثلاجة لمدة ربع ساعة.

بعد ذلك نقوم بعصر البصل المبشور وعصر الطماطم المبشورة ووضعها على اليد، ونقوم بعمل الكفتة على شكل أصابع.

ثم نضع الكفتة في أسياخ معدنية مخصصة للشوي، ونقوم بوضعها على شواية أو في صينية، وبعد خروجها من الفرن يجب بلفها سريعا بورق فويل مع الفحم الساخن.

وبعد انتهائها نقوم بوضعها في طبق يوضع عليه بقدونس، بجانبه طبق من السلطة وطبق الطحين والأرز الأبيض.

كيفية عمل كفتة الحاتى بالبرغل

المكونات:

كيلو لحم مفروم.

ثلاث حبات متوسطة من البصل مبشورين.

بقدونس مبشور.

ملح وفلفل أسود مطحون.

ببريكا وثوم باودر وبصل باودر وبشر جوز الطيب.

معلقتين من البرغل

الطريقة:

أولا ننقع البرغل في ماء دافئ لمدة نصف ساعة حتى يصبح طرى.

بعد ذلك في اناء نضع الحم المفروم وعلية البرغل بعد عصره من الماء ثم نضيف البصل المبشور والملح والفلفل والببريكا والثوم والبصل الباودر ونبشر عليهم نصف جوزة طيب.

بعد ذلك نقوم بعجن الخليط جيدا لمدة خمس دقائق حتى يتماسك ويصبح له عرق.

ثم تركة في الثلاجة لمدة ساعة حتى يتتبل.

وباستخدام عيدان الشيش طاوق يتم تصبيع الكفتة الى صوابع عليها ورصا في صانيه.

بعد ذلك نضها في الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة نصف ساعة.

ثم بعد ان تخرج نضع في وسط الصانيه طبق معدني وبه قطعة سمن او دهن وضع عليها قطعة فحم مشتعلة ثم نغطى الصانيه ونتركها لمدة خمس دقاق.

بعد ذاك رصي الكفتة في طبق التقديم وانثري بعض البقدونس عليها.

في هذه المقالة تحدثنا عن عمل كفتة الحاتي بمكوناتها وطريقة تحضيرها إذا كانت طريقة عمل كفتة الحاتي في الفرن، أو طريقة كفتة الحاتي السريعة وستكون طريقة أروع ومن أحسن الوصفات.