طريقة عمل بسكويت الشاي للأطفال في المنزل يطعم شهي ولذيذ

يعتبر بسكويت الشاي من أنواع البسكويت المعروفة والتي يمكن تناولها في جميع الأوقات ويقدم مع مشروبات مختلفة ويحبه الكبار والصغار ويتميز بطعمه اللذيذ والرائع ويمكن تحضيره بأشكال مختلفة ويعتبر بسكويت الشاي السادة من المقرمشات الخفيفة على المعدة ويعمل البسكويت الشاي على فتح شهية الأطفال ومكوناته سهلة وبسيطة وغير مكلفة للوقت ويبحث الكثير من الأمهات عن طريقة عمل بسكويت الشاي لأطفالهم بدلا من شرائه من الخارج، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طريقة عمل بسكويت الشاي للأطفال.

طريقة عمل بسكويت الشاي للأطفال

كوبين من الدقيق

بيضة واحدة

نصف كوب من السكر

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر

ملعقة صغيرة من الفانيليا

كوبين من الزبدة السايحة

نقط خل

طريقة عمل بسكويت الشاي في المنزل

نحضر إناء ونخلط به السكر والزبدة جيدا.

ثم نضيف البيض والفانيليا والخل مع الاستمرار في التقليب.

نحضر إناء آخر ونخلط به الدقيق والبيكنج باودر ونضع عليهم خليط سائل ونقلب جيدا حتى نحصل على عجينة متماسكة.

نضع العجينة على سطح نظيف ونقوم بتشكيلها إلى دوائر أو الشكل الذي نريده.

نحضر صينية ونضع بها ورق زبدة ونرص بها البسكويت بشكل مرتب وفي خلال ذلك نسخن الفرن ونضع صينية البسكويت في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة ربع ساعة حتى ينضج.

نخرج الصينية من الفرن ونضعها في طبق التقديم وبالهنا والشفا.

مقادير عمل بسكويت الشاي

كيلو إلا ربع دقيق

ربع كيلو سكر بودرة

خمس بيضات

نصف كيلو من الزبدة الطرية

ربع كيلو لبن جوز الهند

ملعقتان صغيرتان من البيكنج باودر

ملعقة فانيليا

ملعقة ملح

طريقة عمل بسكويت الشاي