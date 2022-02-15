أسرار عمل كيكة البسبوسة المرملة في البيت باستخدام مكونات اقتصادية غير مكلفة

لم تعد هناك حاجة بعد الآن إلى شراء الحلويات من المحلات أو المطاعم حيث يمكنك إعداد جميع الأصناف التي ترغبين فيها في البيت باستخدام مكونات اقتصادية وغير مكلفة ومن خلال خطوات سهلة وبسيطة، وتعد كيكة البسبوسة واحدة من الأصناف الشهيرة التي تحرص الكثير من السيدات على إعدادها وتقديمها للأسرة في المناسبات المختلفة مثل أعياد الميلاد وحفلات الزفاف والمناسبات العائلية المختلفة حيث تتميز بمذاقها الشهي وقيمتها الغذائية العالية لإمداد الجسم بكمية كبيرة من السعرات الحرارية التي تزود الجسم بالطاقة والنشاط والحيوية، وفي هذا الصدد نقدم لكم من خلال مقال اليوم الذي نستعرض من خلاله طريقة عمل كيكة البسبوسة وأهم أسرارها.

أسرار عمل كيكة البسبوسة المرملة

تعرفي معنا من خلال مقال اليوم على أهم مكونات كيكة البسبوسة المرملة لتتمكني من إعداد أشهى حلويات قد تتذوقينها في حياتك.

كوبين من سميد البسبوسة.

كوب من السكر.

كوب من الحليب.

كوب من الزيت.

كيس من البيكنج بودر.

نصف كوب من جوز الهند.

كيس من الفانيليا.

خمسة بيضات.

الشربات أو القطر.

طريقة عمل القطر

اخلطي كوب من السكر مع كوبين من الماء ثم ارفعيه على النار حتى يغلي وبعد ذلك أضيفي إليهم نصف كوب من عصير الليمون مع التقليب المستمر حتى تحصلي على خليط متجانس وثقيل القوام.

خطوات طريقة عمل كيكة البسبوسة

تُعرف كيكة البسبوسة أيضاً باسم الرواني وهي خليط من الدقيق والسميد والبيض مع بعض الإضافات الأخرى التي تجعلها لذيذة وشهية، ويتم إعدادها من خلال مجموعة خطوات بسيطة وسهلة وهي كالتالي.