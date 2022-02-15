نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطات سحرية تساعد علي تفتيح اليدين بالليمون وبمكونات طبيعية ومتوفرة في المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتعرض اليدين للاسمرار بشكل واضح وخاصتًا في فصل الصيف، وذلك قد يرجع لشدة تأثير أشعة الشمس على اليدين، والتي قد تؤدي إلى هذه النتيجة وهو ظهور اليدين بلون غير مرغوب فيه، ولذلك تبحث الكثير من النساء والفتيات عن طريقة تفتيح اليدين بشكل سريع وترطيب الجلد، ويحدث ذلك من خلال تطبيق بعض المواد الطبيعية على الجلد لتعطي أفضل النتائج، والان من خلال متابعتكم لنا سوف نتعرف على أهم هذه الوصفات وهو استخدام الليمون الطبيعي التي يساعد في تفتيح اليدين بكل سهولة.

استخدام الليمون الطبيعي لتفتيح اليدين

هناك عدة وصفات يدخل في تكوينها الليمون، ويكون الغرض منها تفتيح اليدين حتى يعود إلى لون البشرة الطبيعي، ومن أهم هذه الوصفات ما يلي:

استخدام الليمون والسكر البني لتفتيح اليدين

يساعد هذا الخليط على تفتيح اليدين وذلك فهي تساعد في تقشير الجلد والتخلص من خلايا الجلد الميت، وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

ربع كوب من عصير الليمون الطبيعي.

ملعقتين كبار من السكر البني.

طريقة التحضير والتطبيق

اخلطي المكونات مع بعضها البعض.

اغسلي يديك جيدًا بالماء.

وزعي الخليط على يديك، ودلكي جيدًا.

اتركي الخليط لمدة نصف ساعة حتى يجف الخليط جيدًا.

اغسلي يديك جيدًا بالماء الفاتر.

كرري الاستخدام بشكل يومي حتى الحصول على أفضل النتائج.

ماسك الليمون مع الفازلين لتفتيح اليدين

ماسك الليمون مع إضافة الفازلين يساعد في تفتيح اليدين وازالة الاسمرار بها، كما أنه يعمل على ترطيب اليدين بشكل فعال، وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

ملعقتين من عصير الليمون الطبيعي.

ملعقة كبيرة من الفازلين.

طريقة التحضير

اخلطي المكونات مع بعض لكي تتجانس.

اغسلي يديك بالماء الفاتر جيدًا قبل الاستخدام.

وزعي الخليط على يديك الان.

افركي الخليط على اليدين، واتركيه لمدة نصف ساعة على اليدين، ثم اغسلي يديك جيدًا بالماء.

كرري الوصفة للحصول على أفضل درجة تفتيح مطلوبة.

عصير الليمون المخفف بالماء الساخن

يمكن أيضًا استخدام عصير الليمون المخفف بالماء يعطي أيضًا أفضل نتيجة في تفتيح اليدين ويتم استخدامه من خلال الخطوات الآتية:

المكونات

ربع كوب من عصير الليمون.

كوب من المياه الدافيء.

طريقة التحضير والتطبيق