نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طبخات غريبة.. أشهر أكلات التيك توك سهلة وسريعة ولذيذة تنقذك في الزنقات ولسفرة عصرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لك في هذا المقال أشهر أكلات التيك توك والتي انتشرت بشكل كبير في الفترة الأخيرة وحازت على إعجاب الجميع، وبعد مشاهدة الكثير من فيديوهات التيك توك استطعنا تجميع مجموعة من الأكلات الشهيرة والتي قام بعملها أجانب وعرب، كما أنها أكلات خفيفة وسهلة يمكنك عملها بكل سهولة بعدما تقوم بقراءة هذا المقال للنهاية.

أشهر أكلات التيك توك

قد أحضرنا إليك أكثر الأكلات شهرة على منصة التيك توك، فإذا كنت تريد تجربة أي أكلة منها فسوف ندلك على طريقتها في هذا المقال.

المكرونة بالجبنة الفيتا والطماطم

إليك أفضل طريقة للمكرونة وإليك الوصفة فيما يلي:

المكونات

كمية من الطماطم الكرز أو الشيري.

راس كرات مفروم.

٣ فصوص من الثوم المهروس.

نصف كوب من زيت الزيتون.

رشة ملح.

رقائق من الفلفل الحار.

علبة جبنة فيتا كاملة.

كمية مناسبة من الزعتر.

طريقة التحضير

في إناء يدخل الفرن يتم وضع الكرات والطماطم والثوم مع حوالي3/4 من كمية زيت الزيتون.

بعد ذلك إضافة الملح ورقائق الفلفل عليهم ثم نقوم بتقليب هذا الخليط ومزجه جيداً.

ثم يتم وضع علبة الجبنة على الخليط ووضع باقي زيت الزيتون عليه.

بعد ذلك يتم وضع الزعتر على الطماطم.

تخبز المكرونة حوالي 45 دقيقة حتى تأخذ الطماطم لونها الذهبي.

بعد ذلك نقوم بسلق المكرونة كالمعتاد.

ثم بعد ذلك يتم وضع المكرونة في إناء الطماطم والجبنة وتقليبهم جيداً حتى تمتزج كل المكونات مع بعضها.

بيض مقلي بالبيستو

قومي بإعداد البيض المقلي بالطريقة التالية:

المكونات

شريحة توست مقرمشة.

2 ملعقة من معجون البيستو.

بيضة.

رشة ملح.

فلفل أسمر مطحون.

طريقة التحضير

أول خطوة هي استخدام كوب مدور لعمل فجوة في منتصف التوست.

بعد ذلك يتم تسخين معجون البيستو في مقلاة ثم يضاف له قطعة الخبز.

ثم تكسير البيضة في منتصف قطعة الخبز.

بعد ذلك يترك على النار حوالي 3 دقائق ثم تقليبه على الوجه الآخر وتركه دقيقة حتى يطهى تماماً ويأخذ طعمه اللذيذ.

وبذلك نكون عرضنا لك أشهر أكلات التيك توك والأكثر انتشارا وتداولاً بين الناس، فإذا كنت تريد أن تخوض التجربة فهذه الوصفات سوف تفييدك كثيراً ولن تأخذ منك تكلفة كبيرة في شراء المكونات، ونتمنى أن نكون استطعنا إفادتك.