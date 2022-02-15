نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم ميبو والنشا العجيب لبشرة4k بيضاء ونقية من الحبوب في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم ميبو والنشا العجيب يعد من الوصفات التي تجعل وجهك منير كالبدر وتفتح البشرة بطريقة طبيعية وبدون مواد تضر بشرتك، ومن السهل عمل كريم ميبو والنشا في المنزل وبتكلفة ضئيلة جداً وفى وقت قياسي لن تصدقيه، وحيث يحتوي على العديد من العناصر والفيتامينات ومن أهمها فيتامين سي وفيتامينات أخرى كثير التي تغذي بشرتك، وحيث يعمل النشا على إزالة الكلف والرؤوس السوداء الموجودة على الوجه، ويمكن عمل كريم ميبو بوصفات أخرى كثيرة منها بالخيار والعسل والبنجر ومنها الكثير من الوصفات الطبيعية، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني على عمل كريم ميبو والنشا العجيب الذي يعمل على تبييض وجهك بطريقة لن تصدق وفي خلال ربع ساعة 2021.

مكونات عمل كريم ميبو والنشا العجيب لتبيض وجهك

سوف نستعرض مع بعض مكونات كريم ميبو والنشا الذي يعطي نتيجة مبهرة في خلال خمسة عشر دقيقة وبمكونات طبيعية وهى كالآتي:-

10 جرام كريم ميبو.

6 معالق صغيرة من النشا.

خمسون جرام اللبن البودرة.

ربع كوب من الماء البارد.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة عصير من الليمون.

نصف ملعقة من زيت اللوز الحلو.

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نتعرف على طريقة تحضير واستخدام كريم ميبو والنشا لترطيب ولكي تتخلصي من السواد الذي بوجهك ليعطيك بياض ناصع ونقاء من الحبوب ونظافة لوجهك وتلاحظين الفرق بنفسك وهى كالتالي:-

نقوم بإحضار وعاء بلاستيك ونضع به الماء والسكر ونعمل على اذابة السكر جيداً حتى يذوب السكر تماما. نضع محلول السكر في إناء ثم نرفعه على النار ويجب أن تكون على نار هادئة لمدة. ثم نضع عليهم اللبن البودرة ثم النشا ونقوم بخلطهم. يتم تقليب المكونات السابقة باستمرار لمدة من ثلاث الى أربع دقائق حتى نحصل على الكريم المناسب. ثم نقوم بإضافة الليمون وميبو ثم زيت اللوز الحلو على الكريم ونضعه في علبة زجاجية. يتم وضعها بالثلاجة لمدة ست ساعات حتى يتم استخدامها. ثم نقوم بغسل الوجه جيدا بالماء الفاتر ومسح الوجه بفوطة ناعمة. ثم يتم توزيع الكريم على الوجه ونتركه لمدة ساعة ثم يتم غسله بالماء البارد. يتم تكرار استخدام الطريقة ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على بشرة بيضاء وبدون حبوب ونظيفة.

ماسك النشا والزبادي للبشرة والجسم

سوف نتحدث على مكونات ماسك النشا والزبادي لبياض البشرة بطريقة رهيبة وهى كالتالي:-

ربع كوب من النشا.

علبة زبادي صغيرة.

خمس نقط من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة زيت اللوز الحلو.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير ماسك النشا والزبادي في دقائق معدودة وهى كالآتي:-

يتم إحضار وعاء صغير ثم نضع به النشا ثم الزبادي ثم زيت الزيتون ثم زيت اللوز. ثم نقوم بخلط المكونات السابقة خلطا جيدا مع التقليب السريع لكي يتجانس الخليط ويصبح ذات قوام مناسب. يتم وضع الخليط بعلبة محكمة الغلق ويتم الحفظ في الثلاجة.

سر نجاح مفعول الكريم أو الماسك

ومن هنا سوف نتعرف في الخطوات الآتية على بعض أسرار نجاح مفعول أي خلطة لبياض البشرة أو الجسم وهى كما يلي:-

يجب تنظيف البشرة وغسلها بالغسول المرطب للبشرة.

استخدام منشفة تكون معقمة لتجنب الميكروباص والجراثيم.

العمل على توزيع الكريمة بطريقة متساوية على الوجه وتدليك عكس عقارب الساعة.

نصائح عند وضع الكريم أو الماسك

والآن سوف نتعرف الخطوات التالية على بعض النصائح عند وضع أي كريم أو ماسك لكي تحصلي علي بشرة ناصعة البياض وهى كالآتي:-