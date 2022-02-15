كنز في بيتك..ضعي الصابون على الخيار مش تصدقي النتيجة روعه للجسم كله  لما تعرفيها

ضعي الصابون على الخيار مش تصدقي النتيجة، يعتبر الخيار من المنتجات المفيدة جداً للبشرة حيث يقوم الكثير من الأشخاص باستخدامه وتطبيقه على البشرة من أجل تهدئة البشرة من الالتهابات، أو من أجل ترطيب البشرة وكذلك الخيار يمكن استخدامه مع الصابون من أجل التخلص من البقع الداكنة التي تظهر بسبب التعرض للشمس، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح كيف يمكن تحضير وصفة الصابون على الخيار.

وصفة الصابون على الخيار مش تصدقي النتيجة



تعد هذه الوصفة من الوصفات الطبيعية المفيدة للبشرة والتي يمكن تحضيرها بطريقة بسيطة لأن مكوناتها سهلة وموجودة في كل منزل، ويتم تجهيزها عن طريق اتباع الآتي:

مكونات تحضير وصفة الصابون على الخيار

كوب من الماء الساخن.

ثمرة كبيرة من الخيار.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

كوب من الصابون المبشور.

ملعقة من النشا صغيرة.

طريقة تحضير وصفه الصابون على الخيار

في وعاء زجاجي نقوم بوضع الصابون ونضع عليه الماء الساخن ومزجهم جيداً، وبعد ذلك يتم بشر ثمرة الخيار ووضعها على المزيج السابق ونقلبهم جيداً.

بعد ذلك يتم تصفية الخليط باستخدام مصفاة ضيقة ونضيف عليه عصير الليمون والنشا لكي يكون القوام كريمي و نمزج المكونات مع بعضها البعض حتى نحصل على قوام متجانس.

نقوم بعدها بتطبيق هذا المزيج على البشرة وتركه لمدة عشر دقائق أو أقل فقط، ثم نقوم بغسل البشرة بالماء الفاتر لإغلاق مسام الوجه.

فوائد صابون الخيار للبشرة

قبل أن نتعرف على كيفية تحضير صابون الخيار للبشرة يجب أن نتعرف على فوائد للبشرة وأهميته وهي كالتالي:

يساعد استخدام هذا الصابون على التخلص من الجلد الميت الذي يتكون على الجلد حيث أنه يكون مثل المقشر على البشرة.

يعمل على ترطيب البشرة بعمق والتخلص من الجفاف.

بعمق والتخلص من الجفاف. يساهم في شد البشرة وتبييضها وكذلك التخلص من البقع الداكنة الموجودة في البشرة.

وكذلك التخلص من البقع الداكنة الموجودة في البشرة. يمكن استخدام صابون الخيار كغسول يومي للبشرة من أجل التخلص من الأوساخ والأتربة الموجودة بالبشرة.

يساعد على تنظيف البشرة وجعلها نضرة وناعمة.

وفي الختام نكون قد وضحنا إليكم في هذا المقال كيف يمكن تحضير صابونة الخيار للبشرة من أجل تفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة، كما قمنا بتوضيح فوائد صابونة الخيار المختلفة للبشرة.