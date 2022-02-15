جاهز في دقيقتين.. خبز الصاج بدون فرن حضريه في البيت احلى من الجاهز وبأقل المكونات

خبز الصاج واحد من أشهر المخبوزات التي يمكن تناولها مع الأطعمة المختلفة، حيث أنه يجعل الشخص يتناول الطعام بقدر من الاستمتاع لأنه ذو مذاق جميل ومميز للغاية، فقد يمكنك الآن تحضيره في المنزل بسهولة بدون أن تقومي باستخدام الفرن حتى لا يأخذ وقت طويل في التحضير، ولهذا فقد نقوم بعرض طريقة التحضير المميزة لهذا الخبز بمكونات متوفرة في كل منزل حتى يكون جاهز من أجل التناول والاستخدام.

مكونات عمل خبز الصاج

يتم تحضير خبز الصاج من خلال بعض المكونات التي تتواجد في كل منزل لتحصلي على مذاق رائع وجميل، وبدون أن تقومي باستخدام الخميرة أو أي من المواد التي تسرع عملية نضج العجين وهي تتمثل في:

ربع كيلو دقيق أبيض.

ملعقة زيت.

كوب ماء دافئ.

ملعقة ملح صغيرة.

طريقة تحضير خبز الصاج

يتم تحضير خبز الصاج عن طريق عمل عجين بالمكونات التي ذكرناها أعلى بدون أن يتم إضافة أي مادة تسريع لهذه المكونات وتبدأ في التخمر الكامل، ويمكنك القيام بهذه الخطوات: