كنز في بيتك.. خليط العسل والقرنفل فوائد بالجمله للجسم من اليوم لن تستغني عنه نهائيا

يعرف الكثيرون أن العسل غذاء يحتوي على العديد من الفوائد الصحية والقيم الغذائية الهامة، فهو يشفي من أمراض كثيرة، بالإضافة إلى أنه يحتوي على عناصر غذائية عظيمة، لذا إذا جعلناه عادة يومية، سوف تحصلين على نتائج مبهرة في صحتك وصحة وجمال بشرتك، ولكن اليوم سوف نضيف له قيمة غذائية لا تقل عنه أهمية وهي القرنفل، القرنفل من الأعشاب التي استخدمت قديما في علاج بعض الأمراض لما له من فوائد صحية وغذائية، وسوف نتعرف على وصفة طبيعية تجمع هذين المكونين ونرى فوائدهم.

فوائد مزيج العسل والقرنفل معاً

كما نعرف أن فوائد العسل لا حصر لها، وكذلك القرنفل، لكن ماذا لو تم جمع هذين المكونين معاً؟ وعمل وصفة طبيعية تستخدم يومياً ولمدة أسبوعين بانتظام، سوف نرى أهمية هذا المزيج وفوائده على الجسم:

يساعد في تحسين عملية الهضم.

علاج الأمراض التي تحدث في الفم مثل، أمراض اللثة، والالتهابات، والتخلص من آلام الأسنان.

التخلص من رائحة الفم الكريهة، يطلق القرنفل أنزيمات تعمل على قتل البكتيريا المسببة للروائح الكريهة بالفم.

الحد من الضغط العصبي والتوتر.

علاج مشاكل الكبد، وذلك بسبب احتواء القرنفل على مادة الاوجينول، والتي تساعد في علاج الكبد الدهني، ويساعد هذا المزيج على علاج تليف الكبد، وتحسين وظائفه.

علاج أمراض العظام، وذلك بسبب احتواء القرنفل على مستخلصات هيدرو كحولية، والتي تساعد في الحفاظ على كثافة العظام، وتقويتها.

كما تعمل الفيتامينات والمعادن الموجودة بها على امتصاص الكالسيوم من الطعام، اللازم لصحة العظام.

علاج جميع مشاكل البشرة، حيث يعمل على تطهير وتعقيم والعناية بالبشرة.

طريقة تحضير وصفة العسل والقرنفل

المكونات:

1 ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

بعض حبات من القرنفل.

كوب من الماء.

طريقة التحضير: