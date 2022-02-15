احلي من العطار.. السبع بهارات الاصلية بطعم احلى من الجاهزة كنز في مطبخك هتستخدميها في جميع اكلاتك

تستخدم ربات البيوت في تحضير الطعام البهارات المختلفة من أجل إضافة مذاق مميز وجميل للأطعمة، حيث أن الروز ماري والفلفل الأسود والكمون من التوابل التي تضيف للأطعمة المذاق الجميل للغاية والمميز، ومن أهم التوابل السبع بهارات التي يتم شرائها جاهزة من العطار ويتم الاستناد عليها في تحضير جميع الأطعمة المختلفة، ولهذا فقد نقوم بتوفير طريقة تحضير السبع بهارات المشكلة حتى تتمكنين من تحضيرها في المنزل بسهولة بدلا من شرائها من محلات العطارة، فهي الطريقة الأنسب والأفضل للغاية.

احلي من العطار.. السبع بهارات الاصلية بطعم احلى من الجاهزة

قد تتميز هذه الخلطة بأنها تتكون من مجموعة مميزة من التوابل التي تضيف للوصفة الرائحة الخلابة بالإضافة للمذاق المميز، وقد تتكون من التوابل العادية المطحونة بشكل ناعمة لتجعلك تحصلين على الخلطة بدلا من شرائها، وهي:

ربع كوب من الحبهان الحبيبات.

ربع كوب من الكمون.

ملعقة من جوزة الطيب.

ملعقة فلفل أسود حبيبات.

كيمة ربع كوب من التكسيرات.

ربع كوب من الكزبرة

ملعقة من القرنفل الصحيح.

طريقة التحضير

السبع بهارات من الممكن شرائها من أي محل عطارة أو سوبر ماركت، ولكن من الأفضل أن تحضيرها بيدك في منزلك حتى تكون برائحة عطرية لا مثيل لها، وهذه الطريقة تتمثل في:

يتم شراء التوابل التالية كحبيبات وليست مطحونة، ويتم وضعها في طاسة على النار حتى تبدأ في التحمص وتتخلص من الرطوبة التي تتجمع فيها.

يتم تركها حتى تبرد ومن ثم وضعها في الكبى حتى يتم طحنها تماما والحصول على بودر مخلوط ببعضه البعض.

يمكنك بعدها تخزين هذه الخلطة في الثلاجة وتقومي بإخراجها في حالة الرغبة في الاستعمال.

طريقة تخزين خلطة السبع بهارات