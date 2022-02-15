الارشيف / صحة

أبسط وأسهل طريقة لعمل مندي الفراخ بتتبيلة المطاعم السرية طعم و رائحة لا يقاوم

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبسط وأسهل طريقة لعمل مندي الفراخ بتتبيلة المطاعم السرية طعم و رائحة لا يقاوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة أبسط وأسهل طريقة لعمل مندي الفراخ بتتبيلة المطاعم السرية طعم و رائحة لا يقاوم - ثقفني

مندي الدجاج من أكثر الوصفات الشهية و اللذيذة جدًا لتحضير الدجاج، حيث يعد الدجاج من البروتين الذي يفصله عدد كبير جداً من الأطفال و الكبار وهذا لأنه الدجاج تتمتع بطعم مميز، ولهذا تحرص الأمهات على تقديم وصفات و طرق لتحضير الدجاج وسنقدم لكم طريقة تحضير مندي الدجاج هذه الطريقة لذيذة جدًا و مذاقها مميز جدًا، وهذا لأنها يتم تحضيرها بطريقة خاصة تعطيها طراوة كما يتم إضافة تتبيلة خاصة لمندي الدجاج تعطيها هذا المذاق.

مقادير مندي الدجاج 

  • نصف كيلو من الأرز البسمتي.
  • بصلة مقطعة مكعبات.
  • جزرة مبشورة.
  • حبة من الفلفل الحار المقطع مكعبات متوسطة.

مقادير توابل الأرز 

  • معلقة صغيرة ملح.
  • نصف معلقة فلفل اسود.
  • ورق لوري.
  • حبهان.
  • ليمون ناشف.
  • عود من القرفة.
  • نصف ملعقة صغيرة من القرنفل.

مقادير الفراخ

  • فرخة كاملة مقطعة أربع قطع.
  • علبة زبادي.
  • 2 معلقة كبيرة صلصة.
  • 4 فصوص من الثوم مفروم.
  • 5 معالق من الزيت.
  • نصف معلقة ملح.
  • معلقة من الفلفل الأسود.
  • نصف ملعقة من الكاري.
  • ملعقة من الكركم.
  • نصف ملعقة من البابريكا.

طريقة مندي الدجاج

  • في البداية نقوم بتحضير تتبيلة الفراخ نخلط في وعاء الزبادي وملعقتين من الصلصة و فصوص الثوم المفرومين و الملح والفلفل الأسود و الكركم الكاري والبابريكا ونخلطهم جميعاً جيدًا.
  • نضيف عليهم الزيت و نخلطهم مع بعضهم.
  • نأتي بالدجاجة ونقوم بتوزيع هذا الخليط عليها ولابد من تغلغل للتتبيلة داخل وخارج الدجاجة.
  • نتركها فى التتبيلة لمدة ساعتين لكي تتشرب منها وتأخذ الطعم المميز. ة
  • بعد ذلك نقوم بنقع الأرز بعد غسله لمدة 15 دقيقة فقط.
  • ثم بعد ذلك نقوم بوضع وعاء كبير على النار ونضيف القليل من الزيت ونضع البصلة المفرومة مكعبات والجزر المبشورة و نقلبهم مع بعضهم.
  • نضيف عليهم كافة التوابل الملح و الفلفل الأسود و ورق لورا و حبهان و ليمونة الناشفة و القرفة و القرنفل ونقلبهم مع بعضهم.
  • بعد ذلك نضيف الأرز ونقلبه مع هذه المكونات والتوابل حتى تتشرب.
  • نضيف الماء المغلي للأرز في حدود 2 كوب ونصف من الماء وهذا يختلف بنوع الأرز.
  • نغطي على الأرز بورق من الفويل ونقوم بعمل ثقوب بعود من الخشب.
  • نأتي بالدجاج المقطعة والمتبلة ونضعها على ورق الفويل على الأرز.
  • لابد من وضع التتبيلة أيضا مع الدجاجة.
    بعد ذلك نقوم بتغطية مندي الدجاج بورقتين من الفويل وتغلق جيدا.
  • نضع الوعاء في الفرن على درجة حرارة 200 درجة في الرف الأسفل من الفرن لمدة نصف ساعة.
  • بعد ذلك نرفع مندي الدجاج على الشبكة وتركها لمدة ساعة حتى يتم تسوية قطع الدجاج.
  • آخر 15 دقيقة نقوم برفع الفويل ونقوم بتشغيل الشواية لكى تأخذ اللون المميز.
  • نخرجها من الفرن ونقدمها للطعام بالصحة والهنا.

الوسوم

error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

مريم الجابري

مريم الجابري

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا