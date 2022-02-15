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عمر شويل - جدة أبسط وأسهل طريقة لعمل مندي الفراخ بتتبيلة المطاعم السرية طعم و رائحة لا يقاوم - ثقفني
مندي الدجاج من أكثر الوصفات الشهية و اللذيذة جدًا لتحضير الدجاج، حيث يعد الدجاج من البروتين الذي يفصله عدد كبير جداً من الأطفال و الكبار وهذا لأنه الدجاج تتمتع بطعم مميز، ولهذا تحرص الأمهات على تقديم وصفات و طرق لتحضير الدجاج وسنقدم لكم طريقة تحضير مندي الدجاج هذه الطريقة لذيذة جدًا و مذاقها مميز جدًا، وهذا لأنها يتم تحضيرها بطريقة خاصة تعطيها طراوة كما يتم إضافة تتبيلة خاصة لمندي الدجاج تعطيها هذا المذاق.
مقادير مندي الدجاج
- نصف كيلو من الأرز البسمتي.
- بصلة مقطعة مكعبات.
- جزرة مبشورة.
- حبة من الفلفل الحار المقطع مكعبات متوسطة.
مقادير توابل الأرز
- معلقة صغيرة ملح.
- نصف معلقة فلفل اسود.
- ورق لوري.
- حبهان.
- ليمون ناشف.
- عود من القرفة.
- نصف ملعقة صغيرة من القرنفل.
مقادير الفراخ
- فرخة كاملة مقطعة أربع قطع.
- علبة زبادي.
- 2 معلقة كبيرة صلصة.
- 4 فصوص من الثوم مفروم.
- 5 معالق من الزيت.
- نصف معلقة ملح.
- معلقة من الفلفل الأسود.
- نصف ملعقة من الكاري.
- ملعقة من الكركم.
- نصف ملعقة من البابريكا.
طريقة مندي الدجاج
- في البداية نقوم بتحضير تتبيلة الفراخ نخلط في وعاء الزبادي وملعقتين من الصلصة و فصوص الثوم المفرومين و الملح والفلفل الأسود و الكركم الكاري والبابريكا ونخلطهم جميعاً جيدًا.
- نضيف عليهم الزيت و نخلطهم مع بعضهم.
- نأتي بالدجاجة ونقوم بتوزيع هذا الخليط عليها ولابد من تغلغل للتتبيلة داخل وخارج الدجاجة.
- نتركها فى التتبيلة لمدة ساعتين لكي تتشرب منها وتأخذ الطعم المميز. ة
- بعد ذلك نقوم بنقع الأرز بعد غسله لمدة 15 دقيقة فقط.
- ثم بعد ذلك نقوم بوضع وعاء كبير على النار ونضيف القليل من الزيت ونضع البصلة المفرومة مكعبات والجزر المبشورة و نقلبهم مع بعضهم.
- نضيف عليهم كافة التوابل الملح و الفلفل الأسود و ورق لورا و حبهان و ليمونة الناشفة و القرفة و القرنفل ونقلبهم مع بعضهم.
- بعد ذلك نضيف الأرز ونقلبه مع هذه المكونات والتوابل حتى تتشرب.
- نضيف الماء المغلي للأرز في حدود 2 كوب ونصف من الماء وهذا يختلف بنوع الأرز.
- نغطي على الأرز بورق من الفويل ونقوم بعمل ثقوب بعود من الخشب.
- نأتي بالدجاج المقطعة والمتبلة ونضعها على ورق الفويل على الأرز.
- لابد من وضع التتبيلة أيضا مع الدجاجة.
بعد ذلك نقوم بتغطية مندي الدجاج بورقتين من الفويل وتغلق جيدا.
- نضع الوعاء في الفرن على درجة حرارة 200 درجة في الرف الأسفل من الفرن لمدة نصف ساعة.
- بعد ذلك نرفع مندي الدجاج على الشبكة وتركها لمدة ساعة حتى يتم تسوية قطع الدجاج.
- آخر 15 دقيقة نقوم برفع الفويل ونقوم بتشغيل الشواية لكى تأخذ اللون المميز.
- نخرجها من الفرن ونقدمها للطعام بالصحة والهنا.
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