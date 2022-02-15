طريقة عبقرية تحويل كوب حليب الي كريم شانتيه بتاع الحلواني بملعقة واحدة وفري 60 جنية ووداعا لشراء الجاهز

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الكريم شانتيه او كما يطلق عليه دريم ويب واحد المكونات التي تستخدم في إعداد الكثير من وصفات الحلويات التي يتم اعدادها في المنزل باستخدام بعض المكونات اللذيذة مثل الحليب الطازج وغيرها من المكونات ويتم الحصول على هذه الكريمة عادة من الخارج عندما يتم شراؤها كأحد مكونات إعداد الحلويات لكن يمكننا إعداد هذه الكريمة داخل المنزل باستخدام الحليب الطازج حتى تكون لذيذة وصحية في نفس الوقت و تحتوي على بعض المكونات الصحية التي نحتاج إليها وذلك خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد كريمة الحلويات والمكونات التي نحتاج إليها حتى تكون هذه الكريمة جاهزة ونتحدث أيضًا عن خطوات إعداد هذه الكريمة.
مكونات طريقة عمل الكريم شانتيه كوب الحليب
خلال هذا المقال سيتم التحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد كريمة الحلويات التي يتم استخدامها في العديد من اصناف الحلويات وفي ما يلي سنتحدث عن جميع المكونات التي نحتاج إليها وهذه المكونات هي:
- نحتاج إلى كوب من الحليب الطازج كامل الدسم
- ملعقة كبيرة من الفانيليا السائلة
- ½ كوب من السكر البودرة
- كوب من الماء المثلج
- ملعقة كبيرة من الجيلاتين
طريقة عمل الكريم شانتيه كوب الحليب
فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى تكون الكريمة جاهزة وهذه الخطوات هي:
- لا يستغرق إعداد الكريمة الكثير من الوقت ولكن يجب استخدام الطريقة الصحيحة حتى نحصل على نفس قوم الكريمة التي نشتريها من الأسواق
- في وعاء كبير نضع الحليب طازج كامل الدسم ونضيف معه الماء والجيلاتين والسكر والفانيليا ونبدأ في تحريك هذه المكونات بعد ذلك نضع هذه المكونات على النار حتى يكون لها قوام ثقيل.
- يمكن وضع هذه المكونات داخل الخلاط أولا حتى تمتزج بعد ذلك نضعها على النار.
- نرفع الكريمة من النار ونتركها حتى تهدأ بعد ذلك نضعها في علب مناسبة ونتركها داخل الثلاجة.
- يمكن استخدام هذه الكريمة مع الكيك واصناف الحلويات الأخرى حتى تجعل لها طعم مميز ويتم وضعها بين طبقات الكيك حتى تصبح متماسكة
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