لبشرة كالقمرر.. أقوي كريم لإزالة الرؤوس السوداء والجلد الميت والتخلص من الحبوب هتحلصي على بشرة نضرة كالأطفال

ألحصول علي بشرة نقية هي اهم اهتمامات النساء فهم يفعلون أي شي من اجل الحصول علي بشره صافيه خالية من اي حبوب ونعلم سيدتي انكي سوف تفعلين اي شى من اجل ذلك , ولكن هناك الكثير من الاشياء التي تعوق الانسان من الحصول علي بشرة نقية مثل الرؤؤس السوداء ولكن يجب علينا معرفة كيفية التعامل معاها واسباب ظهورها حتي لا نزيد الامر سوء , اسباب ظهورها هي الاتربة التي تكون علي البشرة فنحنن نحصل علي هذة الاتربة من الهواء الذي يكون ممتلي بالاتربة التي تسد مسام البشره وايضا تحدث بسبب الخصيلات الشعر في الوجة والان قد عرفنا اسباب ظهور الرؤؤس السوداء , لذلك سوف نتعلم كيفية التعامل معها والتخلص منها بالكامل .

لبشرة كالقمرر.. أقوي كريم لإزالة الرؤوس السوداء والجلد الميت

قومي بغسل وجهك بغسول مناسب لبشرتك سواء اكنت بشره جافة او دهنية او مختلطة . قومي بعمل تقشير مرة واحدة في الاسبوع حتي لا تضرى بشرتك . الاهتمام ببشرتك . عمل جلسة بخار للوجة و لكن من الافضل ان تكون عند شخص مختص . ازاله المكياج جيدا بعد وضعة.

ماسك العسل والليمون :

المكونات : نصف حبة ليمون ونصف معلقة عسل ابيض طبيعي .

نقوم بخلط المكونات جيدا ووضعه جيدا علي اماكن تواجد الرؤؤس السوادء لمدة خمسة عشر دقيقة

ثم نقوم بغسل الوجة جيدا ونضع الكريم المرطب المناسب لبشرتنا .

ماسك العسل والحليب :

معلقة حليب ومعلقة عسل ابيض طبيعي .

نخلط المكونات وتوضع علي اماكن الرؤؤس السوادء وتترك لمدة من عشر الي خمسة عشر دقيقة ثم يغسل الوجه بماء فاتر.

ماسك بياض البيض :

واحد بياض بيض وورق مناديل .

ضعي بياض البيض علي الرؤؤس السوداء باستخدام فرشاة ثم ضعي طبقة من ورق المناديل

ثم طبقة اخري من بياض البيض ثم طبقة اخري من المناديل الورقية ويترك هذا الماسك لمدة عشرين دقيقة

ثم يغسل الوجة بماء فاتر .

ماسك الجلاتين والحليب