نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رشيها على شعرك 7 أيام الكل هيسالك عن طول وكثافة وجمال شعرك تنعيم تطويل وترطيب من أول استعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة دائما ما يبحث السيدات عن الشعر الطويل الناعم الخالي من اي عيوب, والشعر الطويل يعد من علامات الجمال في في المرأة ودائما ما يبحث السيدات عن وصفات طبيعية لتطويل الشعر بسرعة الصاروخ بعيدا عن استخدام المنتجات الجاهزة التي تكون غير مضمونة وغالية جدًا والوصفات الهندية من أقوي الوصفات وأكثرها فاعلية على الشعر فشعر السيدات الهنديات معروف بطولة ونعومته حول العالم ويرجع ذلك الي استخدام وصفات طبيعية على الشعر, ولذلك خلال هذا المقال سنوضح أفضل وصفة لتطويل الشعر بسرعة رهيبة.

كيفية عمل وصفة زيت جوز الهند الهندية لتطويل الشعر بسرعة الصاروخ

زيت جوز الهند من الزيوت الطبيعية التى تعمل على تطويل الشعر وعند استخدامه مع مكنات طبيعية اخري فأن فاعليته تزيد أكثر وأكثر, وفوائد هذه الوصفة على الشعر متعددة فهي تعمل على تقوية الشعر وتقليل معدل تساقطه وتعالج التقصف وهيشان الشعر و لتحضير الوصفة يمكن اتباع الخطوات التالية:-

يتم غسل كوب من الارز وينقع ليلة كاملة وبعد ذلك يتم تصفيته.

يضاف على ماء الارز ربع كوب من زيت جوز الهند الخام, ويقلب جيدًا ويمكن وضع بضع من حبات القرنفل على الخليط.

يترك الخليط ليلة كاملة وبعد ذلك يبدأ استخدامه, ويرش على الشعر من الجذور مع تدليك الشعر بهذا الخليط لمدة لا تقل عن عشر دقائق.

يتم استخدام هذه الوصفة قبل النوم وتترك في الشعر وتستخدم كل يوم على الشعر ومع الاستمرار عليها سيلاحظ زيادة طول الشعر.

ماسك الافوكادو الطبيعي لزيادة طول الشعر

الافوكادو يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات المفيدة للشعر كما انه يعمل على تنعيم وترطيب الشعر بشكل قوي ويساعد في تقليل تساقط الشعر وزيادة طول الشعر ووصفة الافوكادو هي من الوصفات الهندية التي يتم استخدامها دائما في الهند لتطويل الشعر, ويتم تحضير الماسك بهرس حبة افوكادو ويوضع عليها ربع كوب زيت زيتون ومعلقتان عصير ليمون, ويوضع على الشعر ويترك ساعتين وبعد ذلك يتم غسل الشعر جيدا بالشامبو المناسب.