كنز رباني لإزالةرشعر الوجه والجسم كله من الجذور بدون ألم . سوف يسقط الشعر ولن يعود نهائيا

تواجه العديد من السيدات مشاكل الشعر وكثافته فى الجسم والتي يصعب حلها، ومع إستخدام الكثير من الوصفات والطرق الطبيعية إلا أنها تصبح جميعها فاشلة ويصيبهم بالإحباط والكثير من الطرق التي يتم تجربتها تكون مضرة كثيرا للجسم وتسبب الالتهابات والتورم، لكن الطريقة التي سوف نذكرها مفيدة جدا للبشرة بخلاف إزالة الشعر لذا سوف نتحدث عن الطرق الفعالة لإزالة الشعر بطريقة نهائية.

إزالة الشعر بالبكينج بودر

تعد طريقة البكينج بودر من أهم الطرق الفعالة فى إزالة الشعر، وخصوصا الشعر الزائد فى الوجه وتلك الوصفة عند تجربتها سوف ترى التأثير الرائع جدا والمذهل، وتتكون هذه الوصفة من الليمون والبيكنج بودر ومعجون الأسنان:

فى البداية عليك أن تغسل الأعضاء التناسلية بطريقة جيدا.

ثم بعد ذلك عليك أن تحضر وعاء وضعي به القليل من البيكنج بودر، ثم قم بإضافة ملعقة من عصير الليمون وبجانبه ملعقة صغيرة جدا من معجون الأسنان.

وبعد أن تمت الإضافة قم بالتقليب الجيد حتى يمتزج سويا.

قم بوضع الخليط على منطقة الإبط وقم بحركة دائرية حتى تتشبع المنطقة بأكملها ثم اتركيها لمدة عشر دقائق.

قم بغسلها بعد ذلك وكرر هذه العملية حتى تحصل على أفضل نتيجة.

التخلص من الشعر الزائد بالملح

تعد هذه الطريقة الثانية التى نذكرها لإزالة الشعر، وتلك الطريقة تعد من أفضل الطرق التي تم ذكرها وتتكون من الملح والذي يجب أن يكون الملح الخشن، ومع الملح يوجد زيت الزيتون والتى تحضر منه صابون وقم بإضافة أيضا ماء الورد: