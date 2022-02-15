أنسي الطرق التانية في عمل المهلبية..تعالى هقولك على طريقة المهلبية بالشوكولاتة والمكسرات والموز مش هتبطلي عمليها لأسرتك

طريقة المهلبية بالشوكولاتة والمكسرات والموز، تعتبر المهلبية من أكثر أنواع الحلويات المفضلة وخاصة في شهر رمضان وقد تبحث الكثير من السيدا عن طرق تحضيرها في المنزل والآن من خلال موقعنا سوف نقدم لكم طريقة تحضيرها في البيت بأكثر من طريقة منها مهلبية بالمسكرات ومهلبية بالشوكولاته وهيمن المؤكد محببه لدي الأطفال واليكم الآن طرق تحضيرها .

طريقة المهلبية بالشوكولاتة والمكسرت والموز

تعتبر هذه الطريقة من أكثر الطرق المحببة للأطفال وإليكم الآن طرق تحضيرها في المنزل

طريقة عمل عمل مهلبية بالشوكولاتة في البيت

سوف نقدم لكم مكونات وطريقة تحضير مهلبية الشوكولاتة في البيت بطريقة سهله وبسيطة

مكونات عمل مهلبية بالشوكولاتة

لبن بمقدار كوبان ونصف .

نشا بمقدار 3 ملاق ونصف كبيرة .

سكر بمقدار ملعقة واحدة كبيرة .

شوكولاته نوتيلا بمقدار كوب واحد .

1/2 ملقة صغيرة من الملح .

مكسرات للتزيين .

طريقة تحضير مهلبية بالشوكولاتة

نحضر وعاء ونذيب به 12 كوب من اللبن مع النش ونقلبهم مع بعضها على البارد حتى تذوب النشا تماماً .

نحضر وعاء أخر ونضعه على نار هادئة ونضيع إليه الشكولات النوتي ونضيف معه باقي المكونات الأخري والنشا الذي تم تحضيره من قبل .

نقلبهم جميعاً على نار هادئة حتى يتجانسوا تماماً ويصبح خليط سميك .

وبعد ذلك نضع خليط المهلبية التي تم تحضير في كاسات التقديم الخاصة بالمهلبية، وندخلها الثلاجة حتى تتماسك جيداً .

وأخيراً يمكن تزين المهلبية بالمسكرات أو الشوكولاته المبشورة وقدميها لأطفالك…بالهناء والشفاء.

طريقة عمل المهلبية بالموز

سوف نقدن لكم طريقة اخري لعمل المهلبية بالموز

مكونات عمل مهلبية بالموز

سكر بمقدار 1/4 كوب

6 حبات من الموز.

عصير ليمون بمقدار 1/4كوب .

جوز الطيب المبشور بمقدار ملعقة واحدة صغيرة .

حليب سائل بمقدار 3 أكواب .

3 حبات من البيض .

1/2 ملعقة صغيرة من الفانيلا .

بسكويت سادة بمقدار 1/2 كوب .

طريقة تحضير المهلبية بالموز

أولاً نضرب الموز في الخلاط ونضيف إليه جوز الطيب وعصير الليمون ونقلبهم جيداً .

نحضر وعاء ونضعه على نار هادئة ونضه به السكر والحليب ونقلبهم جيداً حتي يذوب السكر تماماً .

ونحضر وعاء أخر ونضرب به البيض والفانيلا ونقلبهم جيداً حتى يتجانسوا تماماً ثم نضعه على الموز ونقلبهم.

وبعد ذلك نضيف خليط الموز في الوعاء الموجود به الحليب علي النار ونقلبهم حتى يتجانسوا تماماً.

وأخيراً نسب المهلبه ثم نضع طبقة بسكوت وموز ثم طبقة مهلبية وهكذا حتى ننتهي من الكمية كلها .

وندخلها لثلاجة ..بالهناء والشفاء.

المهلبية بالقرفة والمكسرات

سوف نقدم لكم طريقة تحضير المهلبية بالمكسرات في البيت بطريقة سهله وبسيطة

مكونات عمل المهلبية بالمكسرات

ثلاثة أرباع كوب نشا

لتر ونصف من اللبن

نصف كوب سكر

فانيليا مقدار ملعقة صغيرة

ملعقة صغيرة قرفة للتجميل

مكسرات عبارة عن زبيب وفستق مفروم

طريقة إعداد وتحضير المهلبية بالمكسرات