بمقادير مظبوطة وطرية أصنعي خبز التورتيلا المورق الخفيف لعمل ألذ حشوات بطعم لذيذ

من أهم وأجمل أنواع الخبز هو خبز التورتيلا حيث أنه من أكثر أنواع الخبز التي تنتشر في معظم بلاد العالم وخاصة أمريكا فهي من أكثر الدول التي تستهلك بكثرة هذا الخبز فقد يسمى أحيانا خبز التورتيلا بالعيش السوري أو عيش الشاورما السوري، فقد تستخدمه أيضا بشكل كثير بلاد الشام فهم من أكثر الدول العربية التي تشتهر بعمل الشاورما فيقومون بحشوها في خبز التورتيلا ويكون عليه إقبال كبير جدا في المطاعم وبالتحديد المطاعم السورية، ولكن نجد عدد كبير من السيدات يفضلون شراء خبز التورتيلا جاهز من المحلات ويقومون بحشوه فقط في المنزل ولكن نجد عدد آخر منهم يفضلون أن يقومون بتجهيزه في البيت ويكون بنفس الشكل والطعم.

مكونات خبز التورتيلا

كوبان كبيران من الدقيق الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الملح.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر.

أربع ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي.

كوب إلا ربع من الماء.

طريقة عمل خبز التورتيلا