نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعملي العدس الاصفر على أصوله بالثوم والسمنة البلدي بطعم ومذاق لذيذ لشتاء أكثر دفئا ً في المقال التالي
عمر شويل - جدة أعملي العدس الاصفر على أصوله بالثوم والسمنة البلدي بطعم ومذاق لذيذ لشتاء أكثر دفئا ً - ثقفني
العدس يعتبر من أحلى الأكلات التي يعشق تناولها العديد من الأشخاص حيث أن نجد عدد كبير من الأمهات يفضلون عمل العدس في فصل الشتاء فهو يعد من الأكلات الشتوية المفضلة عند الكثير من الناس، فهو يساعد بشكل كبير على تدفئة الجسم في هذا الجو البارد وقد يتميز العدس بمذاقه اللذيذ والشهي ولونه الأصفر، ويوجد نوعان من العدس وهما العدس الأصفر والعدس البني والذي يسمى بعدس أبو جبة فمن الممكن أن نقوم بعدة وصفات أو أكلات مختلفة من العدس.
مكونات العدس الأصفر
- ربع كيلو من العدس الأصفر.
- حبتان كبيرتان الحجم من البصل.
- ثمرة واحدة من الجزر.
- ثمرة واحدة من الفلفل الأخضر.
- ثلاث ثمرات من الطماطم.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الثوم المفروم.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السمنة أو الزيت النباتي.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح والكزبرة الجافة.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود والكمون.
طريقة عمل العدس الأصفر
- نقوم بتجهيز وعاء كبير ونضعه على النار ونضع به ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السمنة البلدى أو الزيت النباتي وعند تسخينه نضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الثوم المفروم، ويتم تقليبها وعند تغيير لون الثوم نضيف ثلاث ثمرات من الطماطم الذي يتم تقطيعه على شكل مكعبات صغيرة الحجم.
- ونستمر في التقليب ثم نضع بصلة واحدة متوسطة الحجم يتم تقطيعها بنفس حجم مكعبات الطماطم ونقوم بتقليبهم ثم نضيف إليهم ثمرة واحدة من الجزر والفلفل الأخضر ويكونوا على شكل مكعبات صغيرة أيضا.
- وقومي بتقليب جميع المكونات مع بعضها وفي النهاية نضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الكزبرة الجافة ونضع كمية مناسبة من الماء ونتركها على النار حتى الغليان وعند غليانها نضع العدس بشرط أن نقوم بغسله جيدا.
- ثم نضيف ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح ونصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود والكمون وقومي بتقليبهم ونتركه على النار حتى يتم تسوية العدس بطريقة جيدة.
- ونقوم بإحضار طاسة ونضع بها كمية قليلة من الزيت وعند تسخينه نضع بصلة كبيرة الحجم يتم تقطيعها على شكل شرائح ويتم تقليبها حتى تكون باللون الذهبي الغامق وبعد تسوية العدس نرفعه من على النار حتى يبرد.
- ثم نضعه في الخلاط الكهربائي ويتم تشغيله حتي يكون العدس ناعم مع باقي الخضراوات ونضعه في الوعاء مرة أخرى ونتركه على النار حتى يتم تسخينه ثم نرفعه ونضع كمية مناسبة منه في طبق مناسب ونضيف إليه البصل ونقدمه مباشرة.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ