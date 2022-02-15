أعملي العدس الاصفر على أصوله بالثوم والسمنة البلدي بطعم ومذاق لذيذ لشتاء أكثر دفئا ً

العدس يعتبر من أحلى الأكلات التي يعشق تناولها العديد من الأشخاص حيث أن نجد عدد كبير من الأمهات يفضلون عمل العدس في فصل الشتاء فهو يعد من الأكلات الشتوية المفضلة عند الكثير من الناس، فهو يساعد بشكل كبير على تدفئة الجسم في هذا الجو البارد وقد يتميز العدس بمذاقه اللذيذ والشهي ولونه الأصفر، ويوجد نوعان من العدس وهما العدس الأصفر والعدس البني والذي يسمى بعدس أبو جبة فمن الممكن أن نقوم بعدة وصفات أو أكلات مختلفة من العدس.

مكونات العدس الأصفر

ربع كيلو من العدس الأصفر.

حبتان كبيرتان الحجم من البصل.

ثمرة واحدة من الجزر.

ثمرة واحدة من الفلفل الأخضر.

ثلاث ثمرات من الطماطم.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الثوم المفروم.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السمنة أو الزيت النباتي.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح والكزبرة الجافة.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود والكمون.

طريقة عمل العدس الأصفر