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عمر شويل - جدة ألذ صينية بشاميل ممكن تاكليها أعملي صينية المكرونة البشاميل باللحمة المفرومة بطعم لذيذ وشهي - ثقفني
صينية المكرونة بالبشاميل تعد من الأكلات اللذيذة والمحببة لدي الكثير من الناس سواء كبار السن أو صغار السن حيث أن نجد العديد من الأشخاص يقومون بعملها في العزائم والمناسبات، فهي تتسم بمذاق جميل جدا ورائع ولها شكل جذاب ونكهة مميزة ومن الممكن أن نقوم بعمل صينية المكرونة بالبشاميل باللحمة المفرومة أو بالفراخ سواء مفرومة أو تكون الفراخ شاورما.
مكونات صينية المكرونة بشاميل باللحمة
- نصف كيلو من المكرونة الفرن.
- ربع كيلو من اللحمة المفرومة.
- حبتان كبيرتان من البصل.
- ثمرة واحدة من الجزر.
- ثمرة واحدة من الفلفل الأخضر.
- ثمرتان من الطماطم المبشور.
- ربع كوب كبير من عصير الطماطم.
- ملعقتان كبيرتان من السمنة.
- سبع ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي.
- سبع ملاعق كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض.
- مكعب من المرقة.
- كوبان كبيران من الحليب السائل.
- كمية مناسبة من الملح والفلفل الأسود.
- رشة من الثوم البودر والبصل البودر.
- رشة من بهارات اللحمة وجوزة الطيب.
طريقة عمل صينية المكرونة بشاميل باللحمة
- نقوم بتجهيز اللحمة المفرومة أولا حيث نضع طاسة عميقة على النار ونضع بها ملعقتان كبيرتان من السمنة ثم نضع اللحمة المفرومة ونضيف رشة من الملح والفلفل الأسود ويتم تقليبها حتى يتغير لونها ثم نضع حبتان كبيرتان من البصل ويتم تقطيعهم على شكل مكعبات صغيرة الحجم.
- ونستمر في التقليب ثم نضيف ثمرة واحدة من الجزر المبشور والفلفل الأخضر وثمرتان من الطماطم المبشور ويتم تقليبهم ونضع بهارات اللحمة وجوزة الطيب، والثوم البودر والبصل البودر وعصير الطماطم وقومي بتقليب جميع المكونات مع بعضها ونتركها حوالي خمس دقائق ونرفعها من على النار.
- ثم يتم تجهيز المكرونة فنضع وعاء كبير على النار ونضع به كمية من الماء وعند غليانها نضع المكرونة ونضيف رشة من الملح وملعقتان كبيرتان من الزيت ونتركها حتى يتم سلقها ثم نرفعها من على النار ونضعها في مصفاه ونتركها جانبا.
- وبعد ذلك يتم تحضير البشاميل من خلال وضع إناء عميق ونضع به سبع ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي وسبع ملاعق كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض ويتم تقليبه ثم نضع مكعب من المرقة ونستمر في التقليب.
- ثم نضع الحليب تدريجيا مع الإستمرار في التقليب بإستخدام مضرب السلك حتى نحصل على قوام كريمي وكثيف قليلا ثم نرفعه من على النار ويتم تشغيل الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية.
- ويتم تجهيز صينية وندهنها بالسمنة ثم نضع نصف كمية البشاميل على المكرونة المسلوقة ويتم تقليبهم ونضع نصف كمية المكرونة بالبشاميل في الصينية وبعد ذلك نضع خلطة اللحمة المفرومة.
- وقومي بوضع الكمية المتبقية من المكرونة بالبشاميل وفي النهاية نضيف كمية من البشاميل ويتم إدخالها في الفرن حتى يتغير لونها ونقوم بإخراجها.
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