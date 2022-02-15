معجزة الوصفة الهندية لتطويل وتنعيم الشعر بسرعة الصاروخ والنتيجة مضمونة وفعالة 100٪

الشعر الطويل والناعم من أكثر الأشياء التي تحلم بها كل إمرأة وترغب في الحصول عليها فدائما نجد الفتاة التي تعاني من الشعر الخشن تشعر بالخجل وعدم الثقة في نفسها، لأن من المعروف أن الشعر الناعم هو الذي يجعل الفتاة مميزة عن غيرها وقد يؤثر على شكلها العام حيث أن المرأة التي تتميز بشعر طويل وناعم يكون لها إطلالة جذابة وتكون دائما ملفتة لأنظار الآخرين، لذلك يعد الشعر المجعد من أكبر المشاكل التي تواجه عدد كبير من الفتيات أو السيدات وعادة توجد بعض الأمور التي تتسبب في خشونة الشعر، وهي عدم تمشيطه بإستمرار لذلك ينصح دائما بتمشيطه مرة واحدة في اليوم أو مرتين وأيضا كثرة إستعمال مكواة الشعر وغيرها من الأدوات التي تساعد على تنعيم الشعر، وكذلك إستخدام الصبغات الكيميائية لصبغ الشعر وكريمات تنعيم الشعر فكل هذا لابد من أن نتجنبه تماما حتى لا يؤثر تأثير سلبي على صحة الشعر، فقد توجد بعض النصائح التى يمكننا الإلتزام بها حتى نحافظ على الشعر ويكون ناعم حرير ومنها التدليك على فروة الرأس مرتين في اليوم صباحا ومساءا.

مكونات وصفة البيض لشعر ناعم وطويل

بيضتان.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

ملعقتان كبيرتان من زيت الجوجوبا.

ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

طريقة عمل وصفة البيض لشعر ناعم وطويل