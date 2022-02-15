بالتتبيلة السرية أعملي صدور الدجاج المتبل بطعم خيال وبطريقة أشهر المطاعم

الدجاج يعد من أنواع اللحوم التي يتناولها جميع الناس بشكل كثير لذلك تقوم أغلبية الأمهات بعمل جميع الوصفات المختلفة التي يكون مكونها الأساسي هو الدجاج، وقد تحتوي الفراخ على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لجسم الإنسان فهي غنية جدا بالفيتامينات والبروتينات وغيرهم ومن المعروف أن الأطفال يحبون تناول كل وصفات الدجاج أكثر من وصفات اللحمة.

مكونات تتبيلة صدور الدجاج

كيلو واحد من صدور الدجاج.

ثلاث فصوص من الثوم.

ربع كوب كبير من زيت الزيتون.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من البقدونس المفروم.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الملح والزعتر.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود والبابريكا.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الكاري والكركم.

طريقة عمل تتبيلة صدور الدجاج