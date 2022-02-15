نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لن تصدقي مفعول ملعقة الفازلين لازالة شعر الوجه الزائد نهائيا وبدون ألم وفي 5 دقائق في المقال التالي
تواجه معظم الفتيات أو السيدات مشكلة كبيرة جدا في البشرة وهي وجود الشعر وكيفية إزالته والتخلص منه وتوجد عدة طرق تساعد علي التخلص منه ومنها هي إستخدام الخيط، ولكن هذه الطريقة قد تضر الوجه بشكل كبير جدا لأنها تساعد على ظهور التجاعيد أو الترهلات بشكل سريع أي قبل أوانها، وغير ذلك أنها تهلك البشرة تماما وتعمل علي وجود الخطوط الرفيعة التي توجد في الوجه وتتسبب في إزعاج كبير بالنسبة لكل فتاة، لذلك يقومون بإستخدام نوع معين من الكريمات قد يساعد على إزالة شعر الوجه بكل سهولة ولكن قد يبدأ ظهور الشعر مرة أخرى بعد إستخدام هذا الكريم بعدة أيام قليلة جدا، وبجانب هذا فقد توجد أنواع معينة من البشرة لا يمكنها أن تستخدمه لأنه قد يتلفها ونجد عدد من السيدات يفضلون إستعمال الشمع فهو له دور كبير جدا في إزالة شعر الوجه ويدوم تأثيره لفترة طويلة ولا يظهر الشعر سريعا، ولكن هذه الطريقة أيضا تعد من الطرق الضارة التي تدهور البشرة وتجهدها وتتسبب في ظهور الحساسية والإلتهابات.
مكونات خلطة الفازلين لإزالة شعر الوجه
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الفازلين.
- ملعقتان صغيرتان من مسحوق النشا.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.
طريقة عمل خلطة الفازلين لإزالة شعر الوجه
- قومي بتحضير وعاء مناسب ونضع به ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الفازلين ونضيف إليه ملعقتان صغيرتان من مسحوق النشا ثم نضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد وملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.
- ثم نقوم بتقليب جميع المكونات مع بعض بطريقة جيدة حتى نحصل على خليط متماسك ومتجانس وقومي بغسل الوجه بإستخدام الماء الفاتر ويتم تجفيفه جيدا.
- وبعد ذلك يتم وضع هذه الخلطة علي الوجه ونتركها لمدة خمسة وعشرون دقيقة تقريبا ثم هذه المدة نقوم بغسل الوجه بإستخدام الماء البارد وبعد تجفيفه نضع كريم مرطب مناسب لنوع بشرتك وبعد إستخدام خلطة الفازلين يمكننا إزالة شعر الوجه تماما.
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