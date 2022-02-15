نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون تكلفة اعملي الجبنة الرومي على أصولها بطريقة ناجحة ومقادير متوفرة وبطعم ألذ من الجاهز في المقال التالي
هناك الكثير من انواع الجبن المختلفة، ولكل نوع منهم طعم متميز، ومن أهم الأنواع المعروفة جدًا في الكثير من البلاد هي الجبنة الرومي، لها طعم وشكل يختلف بشكل كامل عن باقي الأنواع، ويحبها الكثير من الناس ، ويتم شرائها بشكل دائم لهم ألذ السندوتشات كل صباح، ولكن تعتبر الجبنة الرومي من أكثر الأنواع مرتفعة الثمن، ولذلك يعجز الكثير من الناس من شرائها بشكل دائم، ولذلك يتم البحث عن كيفية تحضيرها في المنزل بشكل يمكن أن يوفر الكثير من التكاليف، ولذلك قد جئنا لكم بطريقة عمل الجبنة الرومي اللذيذة بخطوات بسيطة و بمكونات غير مكلفة.
طريقة عمل الجبنة الرومي في المنزل
تحتوي الجبنة الرومي على مكونات طبيعية وهي عبارة عن حليب كامل الدسم الذي يحتوي على الكالسيوم الهام جدًا لصحة العظام وبناء الجسم، وغيرها من الفوائد، لذلك من الأفضل أن يتم تناوله بشكل دائم كوجبة إفطار أو عشاء مليئة بالفيتامينات، وطريقة تحضيرها كالآتي:
المكونات
- ٢ كيلو من اللبن الحليب كامل الدسم.
- ملعقة من الملح.
- علبة من الزبادي.
- ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.
- كوب من الماء المثلج.
طريقة التحضير
- قومي بوضع اللبن في حلة مناسبة له.
- ارفعي اللبن على نار هادئة.
- عند اقتراب اللبن من الغليان قومي بإضافة اللبن الزبادي والملح إليه.
- قلبي المكونات بهدوء، واستمري في التقليب، ثم ارفعي المكونات من النار، وسوف تلاحظين تكون كمية كبيرة من التكتلات على سطح اللبن.
- أضيفي إليه الماء المثلج واضيفي الفلفل الأسود أيضًا، واعيدي التقليب.
- بعد تكون التكتلات واختلاف قوام اللبن قومي بإحضار قطعة كبيرة من الشاش، ثم قومي بوضعها في وعاء مناسب الحجم.
- أضيفي داخل الشاش الخليط الذي تم تجهيزه.
- اتركي الخليط على الشاشة لمدة يومين.
- قومي بتغيير الشاشة فقط بعد ذلك واعيدي الوضع كما كان.
- استمري هكذا حتى تحصلين على تغير شكل الخليط ويصبح قطعة جبنة متماسكة.
- احضري صينية مناسبة من حيث الارتفاع والحجم.
- أضيفي الجبن بداخلها، وقومي بالضغط عليه جيدًا، ثم قومي بإدخال الصينية داخل الثلاجة لعدة أيام حتى تتماسك بشكل كامل.
- يمكنك اخراجها وتقطيعها وتناولها حسب الرغبة.
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