بدون تكلفة اعملي الجبنة الرومي على أصولها بطريقة ناجحة ومقادير متوفرة وبطعم ألذ من الجاهز

هناك الكثير من انواع الجبن المختلفة، ولكل نوع منهم طعم متميز، ومن أهم الأنواع المعروفة جدًا في الكثير من البلاد هي الجبنة الرومي، لها طعم وشكل يختلف بشكل كامل عن باقي الأنواع، ويحبها الكثير من الناس ، ويتم شرائها بشكل دائم لهم ألذ السندوتشات كل صباح، ولكن تعتبر الجبنة الرومي من أكثر الأنواع مرتفعة الثمن، ولذلك يعجز الكثير من الناس من شرائها بشكل دائم، ولذلك يتم البحث عن كيفية تحضيرها في المنزل بشكل يمكن أن يوفر الكثير من التكاليف، ولذلك قد جئنا لكم بطريقة عمل الجبنة الرومي اللذيذة بخطوات بسيطة و بمكونات غير مكلفة.

طريقة عمل الجبنة الرومي في المنزل

تحتوي الجبنة الرومي على مكونات طبيعية وهي عبارة عن حليب كامل الدسم الذي يحتوي على الكالسيوم الهام جدًا لصحة العظام وبناء الجسم، وغيرها من الفوائد، لذلك من الأفضل أن يتم تناوله بشكل دائم كوجبة إفطار أو عشاء مليئة بالفيتامينات، وطريقة تحضيرها كالآتي:

المكونات

٢ كيلو من اللبن الحليب كامل الدسم.

ملعقة من الملح.

علبة من الزبادي.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

كوب من الماء المثلج.

طريقة التحضير