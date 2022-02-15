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عمر شويل - جدة بتتبيلة كنتاكي السرية أعملي فراخ كنتاكي المقرمشة بخلطة وتتبيلة وطعم أول مرة تاكليه - ثقفني
تعتبر وصفة الفراخ كنتاكي من أكثر الوصفات التي يزداد عليها الطلب من قبل كل الأطفال ويرغبون تناوله دائما في المطاعم أو كوجبات سريعة وأيضا كبار السن يحبون تناول هذه الأكلة بكثرة، حيث أنها تتميز بطعم شهي ولذيذ ويكون طعم الفراخ جميل جدا وله قرمشة جذابة وهش ومن الممكن أن يتم عمله بإستخدام صدور الفراخ أو الأوراك.
مكونات فراخ كنتاكي
- فرخة واحدة.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الملح والفلفل الأسود.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من الزعتر والزنجبيل.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البابريكا.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من الكزبرة الجافة.
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من جوزة الطيب.
- بيضتان.
- نصف كوب كبير من الحليب السائل.
- كمية مناسبة من الدقيق الأبيض.
- كمية مناسبة من الزيت النباتي للقلي.
طريقة عمل فراخ كنتاكي
- نقوم بتجهيز فرخة واحدة ويتم تقطيعها إلى ٨ قطع وقومي بغسلها جيدا وتنظيفها ثم نحضر طبق عميق ونضع به كمية مناسبة من الدقيق الأبيض ونضيف إليه ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الملح والفلفل الأسود ونصف ملعقة صغيرة الحجم من الكزبرة الجافة والزعتر والزنجبيل.
- وبعد ذلك يتم إضافة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر ونضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البابريكا ونضيف ربع ملعقة صغيرة الحجم من جوزة الطيب ونقوم بخلط كل هذه المكونات مع بعضها.
- ثم نضع قطع الفراخ في هذه التتبيلة ويتم تغليفها جيدا ونتركها حوالي ساعتين أو أكثر وبعد ذلك نحضر طبق آخر ونضع به بيضتان ونصف كوب كبير من الحليب السائل ونضع رشة من الملح والفلفل الأسود.
- ويتم خفقهم جيدا بإستخدام مضرب السلك اليدوي ثم نضع قطع الفراخ في خليط البيض والحليب ويتم إخراجهم ووضعهم في التتبيلة مرة أخرى لمدة ساعة تقريبا.
- ونحضر طاسة عميقة ونضعها على النار ونضع بها كمية مناسبة من الزيت النباتي ونتركه حتى يسخن جيدا ونضع الفراخ به حتى يكون لونه ذهبي ومقرمش ويتم إخراجه ووضعه في طبق به مناديل مطبخ لإمتصاص الزيت الذي يوجد به ويقدم مباشرة وهو ساخن.
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