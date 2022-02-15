وصفة القهوة السحرية لتفتيح وتبييض تحت الابط وإزالة السواد نهائيا ومن أول مرة

منطقة الإبط تعتبر من أصعب المناطق التي يمكن تبييضها وإزالة السواد منها حيث أن يكون لونها مختلف عن باقي المناطق في الجسم وغير هذه المنطقة توجد العديد من المناطق التي يكون فيها اللون الأسمر أو الداكن، ومن ضمنها هي منطقة البيكيني وأيضا الركب والأكواع وغيرهم فهم من المناطق التي تكون شديدة السواد ومن الصعب التخلص منه بكل سهولة مثلما يحدث في الجسم أو الوجه، وقد يظهر هذا اللون في منطقة تحت الإبط بسبب عدة عوامل ومن أكثر العوامل التي تؤثر على بشرة هذه المنطقة وتجعلها بهذا اللون الغير محبب هي الزيادة في الوزن أو الوزن الزائد، فنتيجة هذا قد يحدث إحتكاك للجلد ويكون لونه أسود أو عند إستخدام مزيلات العرق الغير صحية أو التي تحتوي على مواد ضارة أو عند إستخدام مزيل العرق لأكثر من شخص، وكذلك إستعمال الأدوات أو الطرق الغير صحيحة لإزالة الشعر من تحت الإبط ومن أمثلتها هي الشفرات التي تم إستعمالها كثيرا أو كثرة إستخدام الشمع يساعد على ظهور اللون الداكن بشكل سريع.

مكونات وصفة القهوة لتبييض تحت الإبط

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من القهوة.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد.

طريقة عمل وصفة القهوة لتبييض تحت الإبط