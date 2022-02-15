أدفي انتي وعائلتك واعملي العدس الاصفر بالثوم على أصوله بالطريقة المصرية بطعم وريحة جنان

ترغب العديد من الناس لتناول العديد من البقوليات لأن البقوليات من المعروف عادة أنها تعمل على إشباع المعدة بشكل سريع بالإضافة إلى أنها تفيد الجسم بشكل سريع من خلال أنها تعمل على بناء أنسجة الجسم بشكل مفاجئ، حيث تتعدد هناك العديد من البقوليات ويوجد ومنها الفول والعدس والغاصوليا وغيرها من الأنواع الأخرى العديدة من البقوليات المتعددة، ويعتبر العدس من أكثر البقوليات اللذيذة التي يمكننا تناوله بالعديد من الطرق والأشكال حبث يمكننا عمله على شكل شوربة أو يمكننا عمله في طاجن وتناوله بالخبز وفي جميع حالاته يعتبر العدس ذات طعم لذيذ ورائع، ويمكننا تناول العدس في جميع الأوقات على مدار اليوم ويمكننا تناوله في وجبات الغذاء مع بعض الإضافات الأخرى مثل البطاطس والمخللات أو السلطة التي تعمل على فتح الشهية، وكذلك يمكننا تناوله في وجبات العشاء مع الإضافات أو المقبلات التي نرغب بتناولها، ويعتبر العدس مفيد جدا تناوله خاصة في فصل الشتاء لأن فصل الشتاء هو فصل السقيع الذي يحتاج فيه جميع الناس لتناول الأطعمة التي تعمل على تدفئة الجسم.

طريقة عمل العدس

المكونات

كوبان إثنان فقط العدس الأصفر.

كمية من الماء تناسب كمية العدس.

ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

حبتان إثنان من البصل متوسطة الحجم.

حبتان إثنان من الطماطم متوسطة الحجم.

ملعقتين كبار من الثوم.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.

طريفة التحضير