لو عندك ملعقة فازلين تعالي أقولك هيخلي شعرك طويل وكثيف ازاي شعرك هينمو بدون توقف

يبحث الكثير من النساء والفتيات، حول كيفية الاهتمام بالشعر، ومحاولة الحفاظ عليه من التقصف أو تساقط الشعر، لأن كما تقال المقولة جمال الفتاة في شعرها، وأيضا الشعر من أكثر الأشياء التي تتأثر بالعوامل الخارجية، لذلك يبحثن العديد حول الفازلين وفوائده للشعر، وهل الفازلين يحافظ علي الشعر من القصف ويقوم بإطالة الشعر وزيادة كثافته، وفي هذا سنقدم لكم فوائد الفازلين، وأيضا كيف تقومي بإستخدامه للحفاظ على الشعر.

أهم وصفات الفازلين لتطويل وتكثيف الشعر

أثبت علميا أن الفازلين يحافظ علي الشعر من التساقط كما أنه يعمل على تقوية الشعر، وزيادة طوله، لذا عليكي معرفة إستخدام الفازلين من بعض الوصفات الطبيعية الاخرى، وهي:

الفازلين مع الماء، لكي تقومي بعمل حمام زيت للشعر.

الفازلين مع الثوم المفروم، حيث يعرف عن الثوم أهم الفوائد التي يقدمها للشعر وهي تكثيف الشعر والحفاظ علي من الصلع.

الفازلين مع زيت الخروع، يعرف عن زيت الخروع فوائده الكثيره للشعر، حيث يقوم بتطويله بشدة، وأيضا يقوم بملء فراغات الرأس.

الفازلين مع زيت الزيتون، يعرف عن زيت الزيتون فوائد كثيرة للشعر، كما أنه يقوم بتقوية جذور الشعر، وهذا ما يحتاج إليه الشعر، حتى لا يتساقط.

كيف نقوم بإستخدام الفازلين

قومي بخلط الفازلين مع الماء الساخن، حتى تقومى بعمل حمام زيت للشعر، قومي بتكرار مرة كل أسبوع.

قومي بفرم الثوم جيدا ثم قومي بخلطه مع الفازلين جيدا، حتى يصبحوا خليط واحد، بعد ذلك ضعيه على الرأس ما بين الفروة، ثم تقومي بتدليكها لمدة خمس دقائق، وبعد ذلك قومي بارتداء غطاء بلاستيك للشعر، حتى يتم تغطية الشعر جيدا بعد، اتركيه لمدة ساعة، ثم قومي بغسله بالماء والقهوة حتى تنتهي رائحة الثوم.

قومي بإضافة زيت الخروع إلى الفازلين، وقومي بخلطهم جيدا، بعد ذلك ضعيه على الرأس وقومي بتدليك فروة الرأس جيدا.

أضرار الفزلين

تجنب استخدامه لعلاج حروق الشمس. يساعد الفازلين على انسداد الجلد ولا ينصح به لحروق الشمس ويمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأعراض. تجنب استخدامه لعلاج حب الشباب وفقًا للأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية ، يمكن أن يؤدي الفازلين إلى تفاقم حب الشباب بدلاً من علاجه ، لذلك لا ينصح به لعلاج حب الشباب. تجنب الفازلين للبشرة الدهنية ، فعلى الرغم من أن الفازلين آمن لجميع أنواع البشرة ، حتى البشرة الحساسة ، إلا أنه يزيد من دهون البشرة ، لذلك لا ينصح به للبشرة الدهنية.

الفازلين للشعر

يعتبر الفازلين من المواد الهامة والمغذية للشعر حيث يعتبر الفازلين غني بالمواد الدهنية والزيوت التي تساعد على ترطيب الشعر وحمايته من الجفاف مما يساعد على منع تساقط الشعر وتقصفه وخاصة على أطراف الشعر والذي يتم عن طريق دهنه على الشعر والطبقة المتكونة تحمي الشعر من المشاكل التي تسبب الكسر.

تعتبر خلطات تطويل الشعر من الفازلين من أهم خلطات إطالة الشعر لأن الفازلين صديق الشعر، نظرًا لأهميتها فهي تدخل في مكونات العديد من خلطات الشعر سواء كانت إزالة الشعر أو تطويله أو فرده، إنها تلعب دورًا مهمًا في كلتا الحالتين، دعونا نبدأ بأصعب أنواع الشعر حتى نعرف كيف يساعد الفازلين على تطويل الشعر وتنعيمه بالفعل، الشعر الجاف أو الخشن.