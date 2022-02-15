تناوله مرة واحدة يطرد 10 كيلو من الفضلات الكريهة كالاحجار وامساك السنين سيختفى وهتخف بطـنك بشكل كبير

تنظيف القولون من العادات المهمة التي يجب الحرص على القيام بها بشكل منتظم فهي مهمة جدًا وخاصة للأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي، وعملية تنظف القولون تعمل على التخلص من أي فضلات متراكمة ومن أي سموم موجودة به، ويبحث الكثير عن طريقة طبيعية يمكن تحضيرها في المنزل بسهولة ودون القلق من التسبب باي اثار جانبية، وخلال السطور التالية سنوضح بالتفصيل طريقة تحضير مشروب طبيعي لتنظيف القولون من أي فضلات خلال دقائق وبطريقة بسيطة جدًا.

ما هي طريقة تحضير أفضل مشروب طبيعي لتنظيف القولون

تنظيف القولون من اهم العادات التي يجب على الكثير الحرص على اتباعها بشكل منتظم من اجل زيادة كفاءة القولون وتعزيز قدرته على التخلص من سموم الجسم ومشروب القرفة والشمر من أفضل المشروبات التي تنظف القولون بشكل جيد، ويتم تناول هذا المشروب بانتظام يوميًا، ولتحضير المشروب يجب اتباع الاتي: –

يتم خلط ربع كوب من خل التفاح مع معلقة من الزنجبيل البودر ومعلقة من حبة البركة او الحبة السوداء.

يوضع على الخليط كمية من الماء ويوضع على النار حتى تمام الغليان.

يوضع عليه كمية من العسل الأبيض ويحفظ في زجاجة محكمة الغلق ويتم تناوله بشكل يومي في الصباح قبل الإفطار.

سيلاحظ التحسن في عملية الهضم وعدم انتفاخ القولون بشكل متكرر.

اهم العادات التي تحافظ على صحة القولون

هناك مجموعة من العادات التي يجب الحرص على اتباعها بشكل يومي للحفاظ وتجنب مشاكل القولون المتكررة ومن اهم هذه العادات: –