نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل شوربة الشوفان الصحية بمكونات بسيطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقه عمل شوربه الشوفان الصحية، تعتبر شوربة الشوفان من أكثر الأكلات التي تحتوي على العديد من الفوائد الصحية المفيدة للجسم ويوجد فيها سعرات حرارية قليلة تتناسب مع الأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية لإنقاص الوزن وحرق الدهون ويتم تجهيزها بطرق مختلفة ومتنوعة لهذا سوف نتعرف من خلال مقال اليوم على طريقة عمل شوربه الشوفان.

طريقه عمل شوربة الشوفان

المكونات

ثلاث ملاعق من الشوفان

ثلاث أكواب من الماء

ثلاث حبات طماطم مفرومة

حبه واحدة من البصل

ملعقتين من الزيت النباتي

نصف ملعقة من الملح

نصف ملعقة من الفلفل الأسود

ملعقتين من معجون الطماطم.

طريقة التحضير

في الخطوة الأولى يتم وضع وعاء مناسب على النار ثم يتم اضافة الزيت والبصل ويترك حتى يصفر لونه.

يتم اضافة الشوفان والماء والطماطم وتقلب المكونات مع بعضها ثم نقوم بوضع الملح والفلفل الأسود وتترك المكونات مع بعضها حتى تصل الى مرحلة الغليان.

بعد ذلك يتم اضافة معجون الطماطم ويترك لمده 15 دقيقة حتى يتسبك أو يتماسك وإضافه القليل من الماء وبعد ذلك يتم وضع فيه وعاء التقديم وتناوله بجانب الدجاج المشوي.

عمل شوربة الشوفان بالخضار

سوف نقدم لكم من خلال مقال اليوم طريقة تجهيز شوربة الشوفان بالخضار بطريقة جديدة ومميزة.

المكونات:

كوب بازلاء وفاصوليا وذرة وجزر

ثلاث أكواب ماء

ثلاث ملاعق من الشوفان

بصله متوسطة

كوب جبن شيدر

ربع ملعقة ملح

كوب عصير ليمون.

طريقة التحضير

في الخطوة الأولى نبدأ بتقطيع البصل إلى أربع أجزاء ويتم تجهيز وعاء مناسب ونضع في الماء والشوفان على النار حتى يصل إلى مرحلة الغليان وبعد ذلك يتم تهدئه النار واضافة الشوفان ويمكن اضافه الماء في حالة الحاجة إليها.

بعد ذلك يتم رفع الشوربة من على النار وبعد أن تبرد يتم وضعها في الخلاط الكهربائي واضافة عليها ثلاث أكواب من الماء وتخلط المكونات مع بعضها.

بعد ذلك يتم وضع الحليب والخضار على النار وأضافت عليه الشوفان ونقلب المكونات على نار هادئة حتى تصل إلى مرحلة الغليان ثم يتم اضافة الزيت وتهدئه النار ثم نضع الملح والفلفل الأسود ويتم وضع شوربه الشوفان في أطباق التقديم.

يذكر أن شوربة الشوفان واحدة من أفضل أنواع المشروبات التي يمكن تناولها لما لها من فوائد كبيرة بالنسبة لجسم الإنسان خاصة في فصل الشتاء، كما يعد الشوفان خيار مثالي بالنسبة لراغبي النظام الغذائي الخاص نظرا للسعرات الحرارية القليلة التي تحويها شوربة الشوفان بالنسبة لمحبيها بشكل كبير وهو الأمر الذي يجعلها مثالية في كل شئ وننصح دوما بتناول شوربة الشوفان لكل المواطنين خلال فترات اليوم المتميزة.

هذا وننصح دوما بتناول شوربة الشوفان بشكل كبير خاصة وأن لها فوائد كبيرة وفوائد عظيمة، وتعمل شوربة الشوفان على الشعور بالتدفئة في الشتاء فضلا عن الأهمية الكبيرة للشوفان بشكل عام والمستخدم في التدفئة المميزة وشعور الجسم بشعور رائع، وهو ماننصح بأهمية عمل الشوفان في المنزل بشكل كبير بدلا من شرائها جاهزة.